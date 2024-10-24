شركة Vantage Markets تنضم إلى أفضل 20 وسيطًا في قائمة دليل Skyline Guide 2024... وهو كدليل Michelin بالنسبة لمجال الفوركس

مدينة بورت فيلا، دولة فانواتو, 24 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Vantage Markets أن تعلن إدراجها في قائمة أفضل 20 وسيطًا مختارًا في دليل Skyline Guide 2024 المرموق، والذي يشار إليه غالبًا باسم "دليل Michelin" لمجال الفوركس. إن هذا الاعتراف يسلط الضوء على التزام Vantage Markets المستمر بتزويد المتداولين بتجربة تجارية موثوقة ومبتكرة وسلسة.

Vantage Markets joins Skyline Guide 2024’s Top 20 brokers - The Forex Industry’s Michelin Guide

لقد وضع دليل Skyline Guide، وهو مبادرة من منصة معلومات العملات الأجنبية WikiFX، معيارًا عاليًا لوسطاء التداول في الفوركس، وذلك عبر عملية اختيار صارمة. حيث تقوم لجنة من خبراء سوق الفوركس وكبار المتداولين وقادة المجال بتقييم الوسطاء بناءً على امتثالهم التنظيمي والاداء التاريخي وملاءمتهم لاحتياجات المتداول.

إن الاعتراف بهم من هذه المجموعة من النخبة لا يعزز موقف Vantage Markets كوسيط رائد فحسب، بل ويعترف بتميزهم في تقديم خدمات تداول متفوقة. طوال العام المقبل، ستعرض شركة Vantage شعار شهادة Skyline على ملفها التعريفي كوسيط تداول على منصة WikiFX، ما يعزز مصداقيتهم والتزامهم بالجودة في شتى مناحي المجال.

أعرب Marc Despallieres، رئيس الاستراتيجية والتداول في Vantage قائلًا: "على مدار السنوات الـ 15 الماضية، ركزت Vantage Markets باستمرار على تزويد المتداولين ببيئة تداول لا مثيل لها". "كما أن اعتراف دليل Skyline Guide بنا هو خير دليل على التفاني والابتكار الذي نسعى إليه. ما يؤكد على جهودنا ليس فقط لتلبية احتياجات متداولينا، ولكن أيضًا لوضع معيار للجودة داخل المجال."

دليل Skyline Guide هو مصدر أساسي للمتداولين، حيث يقدم رؤى متعمقة موثوقة تدعم اتخاذ القرارات بشكل مستنير في سوق الفوركس المعروفة بالتنافسية. وبفضل التركيز على المعايير التنظيمية وأداء السوق وجودة الخدمة، فإن دليل Skyline Guide يحث على التحسين المستمر في جميع أنحاء المجال ويدفع إلى المنافسة الصحية.

نبذة عن Vantage

شركة Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تتيح للعملاء الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، في الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمِّل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع vantage

تحذير من المخاطر: تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) مغامرة محفوفة بالمخاطر. فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية.

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