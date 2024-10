Vantage Markets rejoint le Top 20 des courtiers du Skyline Guide 2024, le guide Michelin du secteur du Forex

PORT VILA, Vanuatu, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets a l'honneur d'annoncer son inclusion dans la liste des 20 meilleurs courtiers sélectionnés par le prestigieux Skyline Guide 2024, souvent appelé le « Guide Michelin » pour le secteur du forex. Cette reconnaissance souligne l'engagement continu de Vantage Markets à offrir une expérience de trading fiable, innovante et transparente aux traders.

Le Skyline Guide, une initiative de la plateforme d'information sur le marché des changes WikiFX, place la barre très haut pour les courtiers en devises, grâce à un processus de sélection rigoureux. Un panel d'experts du marché des changes, de traders chevronnés et de leaders du secteur évalue les courtiers sur la base de leur conformité réglementaire, de leurs performances historiques et de leur adéquation avec les besoins des traders.

Le fait d'être reconnu dans ce groupe d'élite consolide non seulement la position de Vantage Markets en tant que courtier de premier plan, mais reconnaît également l'excellence de la société dans la fourniture de services de négociation de qualité supérieure. L'année prochaine, Vantage affichera la marque de certification Skyline sur son profil de courtier WikiFX, renforçant ainsi sa crédibilité et son engagement en faveur de la qualité dans l'ensemble de l'industrie.

« Au cours des 15 dernières années, Vantage Markets s'est toujours efforcé d'offrir un environnement de trading inégalé aux traders », a déclaré Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer chez Vantage. « La reconnaissance du Skyline Guide témoigne du dévouement et de l'esprit d'innovation dont nous faisons preuve. Elle reflète les efforts que nous déployons non seulement pour répondre aux besoins de nos traders, mais aussi pour établir une référence de qualité au sein de l'industrie ».

Le Skyline Guide est une ressource essentielle pour les traders, offrant des informations crédibles qui permettent de prendre des décisions éclairées sur le marché compétitif du forex. En mettant l'accent sur les normes réglementaires, les performances du marché et la qualité des services, il encourage l'amélioration continue dans l'ensemble du secteur et favorise une concurrence saine.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

