Vantage Markets slutter seg til Skyline Guide 2024s Top 20 meglere - Forex industriens Michelin Guide

PORT VILA, Vanuatu, 9. oktober 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets er beæret over å kunngjøre sin inkludering i Top 20 Selected Brokers-listen av den prestisjefylte Skyline Guide 2024, ofte referert til som "Michelin Guide" for forex-bransjen. Denne anerkjennelsen understreker Vantage Markets fortsatte forpliktelse til å gi handelsmenn en pålitelig, innovativ og sømløs handelsopplevelse.

Skyline Guide, et initiativ fra valutakurs-informasjonsplattformen WikiFX, setter en høy bar for forex meglere ved hjelp av en streng utvelgelsesprosess. Et panel av forex-markedseksperter, seniorhandlere og bransjeledere evaluerer meglere basert på regulatorisk overholdelse, historisk ytelse og deres tilpasning til handelsmannens behov.

Å bli anerkjent i denne elitegruppen styrker ikke bare Vantage Markets posisjon som en ledende megler, men anerkjenner også selskapets kompetanse i å levere overlegne handelstjenester. For neste år vil Vantage vise Skyline-sertifiseringsmerket på sin WikiFX-meglerprofil, noe som styrker troverdigheten og forpliktelsen til kvalitet i hele bransjen.

"I løpet av de siste 15 årene har Vantage Markets kontinuerlig fokusert på å gi handelsmenn et uovertruffen handelsmiljø", sa Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer i Vantage. "Å bli anerkjent av Skyline Guide er et bevis på dedikasjonen og innovasjonen vi streber etter. Det gjenspeiler vår innsats for ikke bare å møte behovene til våre handelsmenn, men for å sette et referansepunkt for kvalitet innen bransjen."

Skyline Guide er en viktig ressurs for handelsmenn, og tilbyr troverdige innsikter som støtter informert beslutningstaking i det konkurransedyktige valutamarkedet. Med vekt på regulatoriske standarder, markedsprestasjon og tjenestekvalitet oppmuntrer Skyline Guide til kontinuerlig forbedring i hele bransjen og driver sunn konkurranse.

Om Vantage

Vantage Markets (eller "Vantage") er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 15 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kundene mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering.

