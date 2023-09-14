شركة Yellow.ai تحصل على تقييم 4.5 من 5 في الجلسة الافتتاحية لـInaugural Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer لمنصات الذكاء الاصطناعي لأنظمة المحادثة الخاصة بالمؤسسات.

لقبت بالشركة ذات الأداء الأقوى مع 90% من العملاء يوصون باستخدام حلول الشركة

سان ماتيو، كاليفورنيا, 13 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Yellow.ai ، إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال أنظمة الدردشة القائمة علي تقنية الذكاء الاصطناعي، اليوم عن حصولها على لقب الشركة ذات الأداء الأقوى في الجلسة الافتتاحية لـ 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customerلمنصات الذكاء الاصطناعي لأنظمة المحادثة الخاصة بالمؤسسات . وتم أيضًا الاعتراف بشركة Yellow.ai مؤخرًا كإحدى الشركات المقاتلة في 2023 Gartner® Magic Quadrant™ لمنصات الذكاء الاصطناعي لأنظمة المحادثة الخاصة بالمؤسسات .

ويعتبر Voice of the Customer هو مستند يقوم بجمع آراء عملاء شركة Gartner Peer Insights وتحويلها إلى رؤى لصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويذكر التقرير أن 90% من عملاء شركة Yellow.ai على استعداد للتوصية بحلولها. وقد حصلت شركة Yellow. ai علي تقييم مركب 4.5، مفصل علي النحو التالي: (4.6/5) لقدرات المنتج بناء على 37 رأيا، و (4.6/5) لتجربة المبيعات بناء على 38 رأيا، و (4.5/5) لتجربة النشر بناء على 38 رأيا، و (4.5/5) لخدمات الدعم بناء على 38 رأيا. وتستند التقييمات إلى الأراء التي قُدمت على موقع شركة Gartner Peer Insights في شهر يونيو 2023.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Raghu Ravinutala، الرئيس التنفيذي لشركة Yellow.ai وأحد مؤسسيها، قائلاً "بصفتنا الشركة ذات الأداء الأقوى في الصناعة، نرى في ذلك شهادة نجاح لنهجنا الراسخ والذي يراعي مصالح العملاء وراحتهم، فهو جوهر عمل وثقافة شركة Yellow. ai. فنحن نعطى الأولوية لفهم احتياجات عملائنا من أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي ونسعى لتلبيتها بشكل استباقي وبصيغة عالمية مهيبة ومتطورة أثناء استكشافهم لتعقيدات تعزيز تجارب العملاء والموظفين. وتؤكد خارطة الطريق القوية للذكاء الاصطناعي التوليدي على مهمة الشركة المتمثلة في تقديم تجارب دردشة مستقلة شبيهة بالإنسان عبر لغات وقنوات مختلفة ومناطق جغرافية عديدة حتى تتمكن المؤسسات من بناء علاقات لا تنسى مع كل من عملائها وموظفيها".

وأضاف المدير التنفيذي لعمليات صناعة الأجهزة على موقع شركة Gartner Peer Insights قائلا: "إن أفضل شيئا في Yellow. ai هو أنها تسهل علينا فهم عملائنا، وتسجيل المحادثات، وتوفير الخرائط التنفيذية للعملاء عندما نحتاج إليها. إن تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في أنظمة الشركة قوية للغاية، مما يجعل أنظمة الدردشة تتحدث مثل أصدقاء العملاء، وتقدم اقتراحات مفيدة لهم، وتساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل، ولا شك في أن المناقشة مع العملاء تحسن تجربتهم وتساعد أعمال الشركة على النمو. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يساعد في إنجاح الشركة ونمو أعمالها".

حققت شركة Yellow.ai نموًا تبلغ نسبته 80% في إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، وتوسعت في بعض الأسواق العالمية مثل آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وقد شهد سوق أمريكا الشمالية نموًا ملحوظًا بلغ ما يقرب من 6 أضعاف على أساس سنوي (YoY). هذا النمو، إلي جانب تقديم حلول رائدة مثل YellowG ، وإن دل فإنما يدل علي قدرات شركة Yellow.ai وتأثيرها الكبير في السوق العالمي لأنظمة الدردشة القائمة علي تقنية الذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد من المعلومات، قم بزيارة https://yellow.ai/blog/yellow-ai-named-a-strong-performer-in-2023-gartner-peer-insights-voc-report/

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نبذة عن Yellow.ai

يقع المقر الرئيسي لـ Yellow.ai في سان ماتيو، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال محادثات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم تجارب مستقلة شبيهة بالتجارب البشرية للعملاء والموظفين لتسريع نمو الشركات. نعتقد أن المحادثات التي لا تُنسى هي صميم كل علاقة هادفة للعلامة التجارية. وهناك أكثر من 1100 شركة تثق في منصة الأتمتة الديناميكية (DAP) غير المشفرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنها شركة Sony، وDomino's، وHyundai، وSephora، وWaste Connections، وFerrellgas، وRandstad، وTiket.com، وVolkswagen، بالإضافة إلى كلً من ITC Ltd، وLulu Group International، وArabic Radio Network.

محرك الذكاء الاصطناعي المتعدد اللغات الخاص بمنصتنا للتشغيل الآلي الديناميكي DynamicNLP™ يُمكّننا من التعامل مع 2 مليار محادثة كل ثلاثة أشهر عبر أكثر من 35 قناة وبأكثر من 135 لغة. نحن متحمسون لتقديم محادثات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي الذين يساعدون المؤسسات على تحقيق مستوى أعلى من رضا العملاء ومشاركة الموظفين. وقد جمعنا أكثر من 102 مليون دولار من كبار المستثمرين ممن يمتلكون مكاتب في ستة بلدان.

للاستفسارات:

Anujaa Singh

من قسم الاتصالات والعلاقات العامة بشركة Yellow.ai

[email protected]

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