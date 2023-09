Yellow.ai com nota 4,5 de 5 na primeira edição do Voz do Cliente para Plataformas de IA para Comunicação Corporativa do Gartner® Peer Insights™

Nomeada por seu Forte Desempenho com 90% dos clientes dispostos a recomendar as soluções da empresa

SAN MATEO, Califórnia, 13 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- Hoje, a Yellow.ai, líder global em IA de Conversação, anunciou que foi nomeada por seu Forte Desempenho na primeira edição do Voz do Cliente do Gartner Peer Insights 2023 para Plataformas Empresariais de IA de Conversação. Recentemente, a Yellow.ai também foi reconhecida como Desafiadora no Quadrante Mágico™ de 2023 do Gartner® para Plataformas Empresariais de IA de Conversação.

A Voz do Cliente é um documento que sintetiza as análises de Peer Insights do Gartner em insights para tomadores de decisões de TI. O relatório menciona que 90% dos clientes da Yellow.ai estão dispostos a recomendar suas soluções. Com uma nota final de 4,5, a Yellow.ai foi classificada para Capacidades do Produto (4,6/5) com base em 37 avaliações, Experiência de Vendas (4,6/5) com base em 38 avaliações, Experiência de Implementação (4,5/5) com base em 38 avaliações, e Experiência de Suporte (4,5/5) com base em 38 avaliações. As classificações se baseiam em avaliações enviadas a partir de junho de 2023 no Gartner Peer Insights.

"Nós vemos esse Forte Desempenho como prova da nossa inabalável abordagem centrada no cliente, que está no centro do Código Cultural da Yellow.ai. Em um cenário global em evolução de IA generativa, nós priorizamos a compreensão e a antecipação das necessidades de nossos clientes conforme eles navegam pelas complexidades de aprimorar as experiências de clientes e funcionários. Nosso vasto roteiro de IA generativa reafirma nossa missão de oferecer experiências autônomas semelhantes às humanas em idiomas, canais e localidades geográficas para que as empresas construam relacionamentos memoráveis com seus clientes e funcionários", disse Raghu Ravinutala, CEO e cofundador da Yellow.ai.

Um diretor executivo de operações no setor de hardware comentou sobre o Gartner Peer Insights: "O melhor da Yellow.ai é facilitar a nossa compreensão de nossos clientes, o registro de conversas e a disponibilidade de mapas executivos aos clientes quando precisamos deles. A tecnologia integrada de IA do sistema é bastante potente, e é como um amigo: oferece sugestões úteis, auxilia na tomada de decisões, e a conversa com clientes sempre melhora a experiência do cliente e ajuda o negócio a crescer. Sem dúvida, ela auxilia no crescimento dos negócios ".

A Yellow.ai alcançou 80% de crescimento em ARR, expandindo em mercados como Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, com um notável crescimento na América do Norte de aproximadamente seis vezes ano a ano. Esse crescimento, juntamente com a introdução de soluções inovadoras como a YellowG, valida ainda mais os recursos da Yellow.ai e seu impacto significativo no mercado global de IA de Conversação.

Para saber mais, acesse: https://yellow.ai/blog/yellow-ai-named-a-strong-performer-in-2023-gartner-peer-insights-voc-report/

Ressalva do Gartner

GARTNER é uma marca registrada e de serviço de Gartner, e Quadrante Mágico e Peer Insights são marcas registradas de Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

O conteúdo Gartner Peer Insights consiste nas opiniões de usuários finais e individuais com base em suas próprias experiências com os fornecedores listados na plataforma, e não deve ser interpretado como declarações de fato nem representar as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não recomenda qualquer fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo nem oferece quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a este conteúdo e sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

O Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as maiores classificações ou outras designações. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Yellow.ai

Sediada em San Mateo, a Yellow.ai é líder global em IA de conversação, oferecendo experiências autônomas semelhantes às experiências humanas, para que clientes e funcionários acelerem seu crescimento empresarial. Nós acreditamos que conversas memoráveis estão no centro de cada envolvimento significativo da marca. Mais de 1.100 empresas, incluindo Sony, Domino, Hyundai, Sephora, Waste Connections, Ferrellgas, Randstad, Tiket.com, Volkswagen, ITC Ltda, Lulu Group International e Arabic Radio Network confiam em nossa Plataforma de Automação Dinâmica sem Código (DAP) impulsionada por IA generativa.

A ferramenta de IA multi-LLM proprietária da DAP, DynamicnLP™, nos capacita a lidar com conversas de dois bilhões a cada trimestre em mais de 35 canais e em mais de 135 idiomas. Nós somos apaixonados por oferecer experiências de conversação através de nossos agentes de IA Dinâmica que ajudam as empresas a alcançar maior satisfação do cliente e engajamento dos funcionários. Nós já arrecadamos mais de 102 milhões de dólares de investidores de primeira linha com escritórios em seis países.

Para consultas:

Anujaa Singh

RP e Comunicações, Yellow.ai

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2061481/Yellow_ai_Logo_Logo.jpg

FONTE Yellow.ai

SOURCE Yellow.ai