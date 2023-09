La société a été désignée Strong Performer avec 90 % de clients prêts à recommander ses solutions

SAN MATEO, Californie, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Yellow.ai , leader mondial de l'IA conversationnelle, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée Strong Performer dans le cadre de l'étude inaugurale Gartner Peer Insights 2023 « Voix du client » pour les plateformes d'IA conversationnelle d'entreprise . Yellow.ai a également été récemment reconnue comme un Challenger dans le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour les plateformes d'IA conversationnelle d'entreprise.

La « Voix du client » est un document qui synthétise les analyses de Gartner Peer Insights en informations destinées aux décideurs informatiques. Le rapport mentionne que 90 % des clients de Yellow.ai sont prêts à recommander ses solutions. Affichant une note composite de 4,5, Yellow.ai a été évaluée pour les capacités de ses produits (4,6/5) sur la base de 37 avis, l'expérience de vente (4,6/5) sur la base de 38 avis, l'expérience de déploiement (4,5/5) sur la base de 38 avis, et l'expérience de support (4,5/5) sur la base de 38 avis. Les notes sont basées sur les évaluations soumises en juin 2023 sur Gartner Peer Insights.

« Notre statut de Strong Performer témoigne de notre approche inébranlable centrée sur le client, qui est au cœur du Code Culturel de Yellow.ai. Dans un paysage mondial évolutif de l'IA générative, nous donnons la priorité à la compréhension et à l'anticipation des besoins de nos clients lorsqu'ils évoluent dans la complexité de l'amélioration de l'expérience des clients et des employés. Notre feuille de route robuste en matière d'IA générative réaffirme notre mission qui consiste à proposer des expériences autonomes, semblables à celles des humains, dans toutes les langues, tous les canaux et toutes les régions, afin que les entreprises puissent établir des relations mémorables avec leurs clients et leurs employés », a déclaré Raghu Ravinutala, PDG et cofondateur de Yellow.ai.

Un directeur exécutif des opérations dans l'industrie du matériel a commenté sur Gartner Peer Insights : « Yellow.ai nous permet de mieux comprendre nos clients, d'enregistrer les conversations et de fournir des cartes exécutives aux clients lorsque nous en avons besoin. La technologie d'IA intégrée au système est vraiment puissante, elle se comporte comme le ferait un ami, fait des suggestions utiles, aide à prendre de meilleures décisions, et la discussion avec les clients améliore incontestablement l'expérience client et aide les entreprises à se développer. Il ne fait aucun doute qu'elle contribue à la croissance des entreprises. »

Yellow.ai a enregistré une croissance de 80 % de son chiffre d'affaires, sur des marchés comme l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Amérique du Nord connaissant une croissance remarquable multipliée par 6 par rapport à l'année précédente. Cette croissance, associée à l'introduction de solutions révolutionnaires telles que YellowG , confirme les capacités de Yellow.ai et son impact notable sur le marché mondial de l'IA conversationnelle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://yellow.ai/blog/yellow-ai-named-a-strong-performer-in-2023-gartner-peer-insights-voc-report/

À propos de Yellow.ai

Basé à San Mateo, Yellow.ai est un leader mondial de l'IA conversationnelle, offrant des expériences autonomes et de type humain aux clients et aux employés afin d'accélérer la croissance des entreprises. Nous sommes convaincus que des conversations mémorables sont au cœur de tout engagement significatif envers la marque. Plus de 1 100 entreprises, dont Sony, Domino's, Hyundai, Sephora, Waste Connections, Ferrellgas, Randstad, Tiket.com, Volkswagen, ITC Ltd, Lulu Group International, et Arabic Radio Network, font confiance à notre plateforme d'automatisation dynamique (DAP), alimentée par l'IA générative et sans code.

Le moteur d'IA multi-LLM exclusif de DAP, DynamicNLP™, nous permet de traiter 2 Mrds de conversations chaque trimestre sur plus de 35 canaux dans plus de 135 langues. Nous sommes passionnés par la fourniture d'expériences conversationnelles via nos agents Dynamic AI qui aident les entreprises à atteindre une plus grande satisfaction client et un meilleur engagement des employés. Nous avons recueilli plus de 102 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan et avons des bureaux dans six pays.

