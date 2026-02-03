شركة ZERO LATENCY VR تُتيح عالم JUMANJI في الواقع الافتراضي الغامر

من المقرر أن يصبح عالم Jumanji هو أول تعاون سينمائي ضخم لشركة Zero Latency VR.

ملبورن، أستراليا، 3 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Zero Latency VR، الرائدة بلا منازع في مجال الترفيه الغامر والعقل المدبر لأكبر شبكة واقع افتراضي حقيقية معتمدة على المواقع في العالم، عن صفقة ترخيص جديدة ومثيرة مع Sony Pictures لجلب سلسلة الأفلام الضخمة Jumanji إلى صيغة الواقع الافتراضي الغامر من الجيل التالي.

ZERO LATENCY VR UNLOCKS THE WORLD OF JUMANJI IN IMMERSIVE VR

لقد أحبَّ الجمهور حول العالم سلسلة Jumanji لعقود، فهي تتميز بمغامرات عالية المخاطر، وعوالم غير مُتوقعة، وشيء من الفوضى الجماعية التي تحوّل الأصدقاء إلى فريق حقيقي. من المقرر إطلاق الفيلم القادم من سلسلة Jumanji في ديسمبر 2026، ما يعني أنه الوقت المثالي لإعادة تقديم سلسلة المغامرات بشكلٍ جديد كليًا من خلال تقنية Zero Latency VR المميزة، التي تتيح للاعبين التحرك دون أسلاك داخل ساحات لعب بالحجم الحقيقي معًا وفي قلب الحَدَث.

قال Tim Ruse، الرئيس التنفيذي لشركة Zero Latency VR: "هذه شراكة حلمٌ بالنسبة لنا. فالدخول فعليًا إلى داخل اللعبة هو جوهر هويتنا". "إن Jumanji ممتعة، ومشحونة بالحماس، وغير متوقعة، ومبنية على مفهوم المغامرة المُشتركة. فهي تُلقي بفريق داخل عالم يتطلب الفضول والتعاون. وهذا بالضبط ما نُجيده. لا يَسعُنا الانتظار لإدخال اللاعبين في تجربة Jumanji ملحميةٍ، حيث يشعرون في كلّ خطوة أنهم داخل اللعبة فعليًا".

ستتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول التعاون في المستقبل. في الوقت الحالي، تم تجهيز اللعبة، والمغامرة قادمةٌ رسميًا، على أن تنطلق التجربة في مواقع Zero Latency VR حول العالم خلال عام 2026.

نبذة عن شركة ZERO LATENCY VR :

شركة Zero Latency VR هي شركة رائدة عالميًا في مجال الترفيه الغامر، تدفع حدود الممكن في التجارب المعتمدة على المواقع. بصفتها أكبر شبكة واقع افتراضي حُرّ الحركة على هذا الكوكب، مع أكثر من 150 موقعًا متطورًا عبر 30 دولة، فإن Zero Latency هي الوِجهة التي يقصدها عُشّاق الإثارة ليعيشوا أجرأ خيالاتهم.

نبذة عن سلسلة أفلام JUMANJI

حققت سلسلة أفلام Jumanji من شركة Sony Pictures، المستوحاة من كتاب الأطفال الحائز على الجوائز تحت الاسم نفسه للمؤلف Chris Van Allsburg، إيرادات تجاوزت ملياري دولار في شباك التذاكر حول العالم. لقد تعرَّف روّاد السينما لأول مرة على عالم هذه السلسلة في عام 1995، وفيه نقلت لعبةٌ غامضةٌ لاعبيها إلى أدغال Jumanji! كان الفيلم من بطولة الراحل Robin Williams، وBonnie Hunt، وKirsten Dunst، وBradley Pierce. بعد أكثر من 20 عامًا، تتواصل المغامرات في الفيلم الجديد كليًا Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)، حيث تغيّرت اللعبة بعدما وجد أربعةُ مراهقين في الحجز المدرسي أنفسهم منجذبين إلى عالم Jumanji. حيث يكتشفون جهاز ألعاب فيديو قديمًا يحتوي على لعبة لم يسمعوا بها من قبل، فيقررون لعبها، ليُقذفوا فورًا داخل أدغال اللعبة، في أجساد الشخصيات الافتراضية التي اختاروها (Dwayne Johnson وJack Black وKevin Hart وKaren Gillan). سرعان ما يكتشفون أنك لا تلعب Jumanji — بل Jumanji هي التي تلعب بك. وليفوزوا، عليهم خوض أخطر مغامرة في حياتهم، وإلا سيبقون عالقين داخل اللعبة إلى الأبد. بعد النجاح الكبير للفيلم الصادر في 2017، تعود العصابة (Dwayne Johnson وJack Black وKevin Hart وKaren Gillan) في فيلم Jumanji: The Next Level (2019)، لكن اللعبة قد تغيّرت هذه المرة. فعندما يعودون إلى Jumanji لإنقاذ واحد منهم، يكتشفون ألا شيء يسير كما توقَّعوا. وسيتعيّن على اللاعبين مواجهة مناطق مجهولة وغير مُستكشفة، من الصحارى القاحلة إلى الجبال الثلجية، من أجل الهروب من أخطر لعبة في العالم. ثم تعود العصابة مرة أخرى في الجزء القادم من سلسلة Jumanji، المُقرر عرضه في دُوْر السينما بتاريخ 11 ديسمبر 2026.

للتواصُل الصحفي:

Luke Mitchell

413614412 (0) 61

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2874462/Jumanji_x_Zero_Latency_VR.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg