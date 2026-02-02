ZERO LATENCY VR DÉBLOQUE LE MONDE DE JUMANJI EN RV IMMERSIVE

L'univers de Jumanji est sur le point de devenir la première collaboration de Zero Latency VR avec une superproduction cinématographique.

MELBOURNE, Australie, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , leader incontesté du divertissement immersif et maître d'œuvre du plus grand réseau de réalité virtuelle (RV) géolocalisé au monde, a annoncé un nouvel accord de licence avec Sony Pictures pour transférer la franchise à succès Jumanji sur son format de RV immersive de nouvelle génération.

ZERO LATENCY VR UNLOCKS THE WORLD OF JUMANJI IN IMMERSIVE VR

Aimé par le public du monde entier depuis des décennies, Jumanji est connu pour ses aventures à grand suspense, ses mondes imprévisibles et des enjeux considérables qui transforment les amis en une véritable équipe. La sortie du prochain film de la série Jumanji est prévue pour décembre 2026. C'est donc le moment idéal pour que cette série d'aventures prenne une toute nouvelle vie grâce à la technologie de Zero Latency VR, qui permet aux joueurs de se déplacer sans contrainte dans des arènes grandeur nature, au cœur de l'action.

« Ce partenariat est idéal pour nous. Entrer dans le jeu fait partie de notre ADN », a déclaré Tim Ruse, PDG de Zero Latency VR. « Jumanji est drôle, intense et imprévisible et est fondé sur le concept d'aventure partagée. Il place une équipe dans un univers qui exige curiosité et coopération. Cela correspond exactement à notre expertise. Nous sommes impatients d'entraîner les joueurs dans une expérience Jumanji épique où chaque pas donne l'impression d'entrer dans le jeu. »

D'autres renseignements sur cette collaboration seront communiquées ultérieurement. En attendant, le coup d'envoi est donné et l'aventure est officiellement en cours. L'expérience sera lancée dans les centres Zero Latency VR du monde entier en 2026.

À propos de ZERO LATENCY VR :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif qui repousse les limites du possible en matière d'expériences basées sur la localisation. En tant que plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre (free roam) de la planète, avec plus de 150 sites dans 30 pays, Zero Latency est la destination où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs idées les plus folles.

À PROPOS DE LA FRANCHISE CINÉMATOGRAPHIQUE JUMANJI

La franchise cinématographique Jumanji de Sony Pictures, basée sur le livre pour enfants primé du même nom de Chris Van Allsburg, a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial. Les cinéphiles ont découvert le monde en 1995 lorsqu'un jeu mystérieux transporte les joueurs dans les jungles de Jumanji ! Le film mettait en vedette le regretté Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst et Bradley Pierce. Plus de 20 ans plus tard, les aventures se poursuivent dans le tout nouveau film Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017), où le jeu a changé lorsque quatre adolescents en détention sont entraînés dans l'univers de Jumanji. Lorsqu'ils découvrent une vieille console de jeux vidéo avec un jeu dont ils n'ont jamais entendu parler, ils décident d'y jouer et sont immédiatement plongés dans la jungle du jeu, dans le corps des avatars qu'ils ont choisis (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan). Ce qu'ils découvrent, c'est qu'on ne joue pas seulement à Jumanji, mais que c'est Jumanji qui joue avec nous. Pour gagner, ils devront traverser l'aventure la plus dangereuse de leur vie, sous peine d'être bloqués dans le jeu pour toujours. Après le succès du film de 2017, la bande (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan) est de retour dans Jumanji : Le prochain niveau (2019), mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour sauver l'un des leurs, ils découvrent que rien n'est comme ils le pensaient. Les joueurs devront braver des régions inconnues et inexplorées, des déserts arides aux montagnes enneigées, afin d'échapper au jeu le plus dangereux du monde. La bande d'amis revient une fois de plus pour le prochain volet de la série Jumanji, qui sortira en salles le 11 décembre 2026.

Contact presse :

Luke Mitchell

+61 (0) 413614412

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874462/Jumanji_x_Zero_Latency_VR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg