ZERO LATENCY VR ERÖFFNET DIE WELT VON JUMANJI IN IMMERSIVER VR

Das Universum von Jumanji wird die erste Zusammenarbeit von Zero Latency VR mit einem Kino-Blockbuster.

MELBOURNE, Australien, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , der unangefochtene Marktführer im Bereich immersive Unterhaltung und Mastermind hinter dem weltweit größten standortbasierten VR-Netzwerk, hat einen spannenden neuen Lizenzvertrag mit Sony Pictures bekannt gegeben, um die Blockbuster-Reihe „Jumanji" in sein immersives VR-Format der nächsten Generation zu bringen.

ZERO LATENCY VR UNLOCKS THE WORLD OF JUMANJI IN IMMERSIVE VR

Seit Jahrzehnten bei Zuschauern weltweit beliebt, ist Jumanji bekannt für seine spannenden Abenteuer, unvorhersehbaren Welten und das Chaos in der Gruppe, das Freunde zu einem echten Team werden lässt. Der nächste Film der Jumanji-Reihe soll im Dezember 2026 erscheinen. Damit ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um der Abenteuerserie mit der einzigartigen Technologie von Zero Latency VR, die es den Spielern ermöglicht, sich gemeinsam und ohne Kabel in realistischen Arenen zu bewegen, neues Leben einzuhauchen.

„Für uns ist dies eine Traumkooperation. Das Eintauchen in das Spiel ist ein zentraler Bestandteil unserer DNA", sagte Tim Ruse, CEO von Zero Latency VR. „Jumanji ist lustig, intensiv und unvorhersehbar und basiert auf dem Konzept des gemeinsamen Abenteuers. Es versetzt ein Team in eine Welt, die Neugier und Zusammenarbeit erfordert. Genau das ist unsere Stärke. Wir können es kaum erwarten, den Spielern ein episches Jumanji-Erlebnis zu bieten, bei dem sich jeder Schritt so anfühlt, als wäre man in das Spiel eingetreten."

Weitere Details zur Zusammenarbeit werden in Zukunft bekannt gegeben. Vorerst steht das Spiel fest, und das Abenteuer kann offiziell beginnen. Die Erfahrung soll 2026 an Zero Latency VR-Standorten weltweit starten.

INFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR ist der weltweite Pionier für immersive Unterhaltung und verschiebt die Grenzen des Möglichen bei ortsbezogenen Erlebnissen. Als größtes Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt mit über 150 hochmodernen Venues in 30 Ländern ist Zero Latency der Ort, an dem Menschen auf der Suche nach echtem Nervenkitzel ihre wildesten Fantasien ausleben können.

INFORMATIONEN ZUR FILMREIHE JUMANJI

Die Filmreihe Jumanji von Sony Pictures, die auf dem preisgekrönten gleichnamigen Kinderbuch von Chris Van Allsburg basiert, hat weltweit über 2 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. Kinogänger wurden 1995 zum ersten Mal in diese Welt eingeführt, als ein mysteriöses Spiel seine Spieler in den Dschungel von Jumanji versetzt! Die Hauptrollen in dem Film spielten der verstorbene Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst und Bradley Pierce. Mehr als 20 Jahre später gehen die Abenteuer in dem brandneuen Film Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) weiter, in dem sich das Spiel verändert hat, als vier Teenager, die nachsitzen müssen, in die Welt von Jumanji hineingezogen werden. Als sie eine alte Videospielkonsole mit einem ihnen unbekannten Spiel entdecken, beschließen sie, es zu spielen, und werden sofort in die Dschungelwelt des Spiels versetzt, in den Körpern der von ihnen gewählten Avatar-Charaktere (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan). Sie stellen fest, dass man Jumanji nicht einfach nur spielt – Jumanji spielt mit einem. Um zu gewinnen, müssen sie sich auf das gefährlichste Abenteuer ihres Lebens begeben, sonst bleiben sie für immer im Spiel gefangen. Nach dem Erfolg des Films von 2017 ist die Gang (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan) in Jumanji: The Next Level (2019) zurück, aber das Spiel hat sich verändert. Als sie nach Jumanji zurückkehren, um einen von ihnen zu retten, stellen sie fest, dass nichts so ist, wie sie es erwartet haben. Die Spieler müssen sich in unbekannte und unerforschte Gebiete wagen, von trockenen Wüsten bis zu schneebedeckten Bergen, um dem gefährlichsten Spiel der Welt zu entkommen. Die Gang kehrt erneut zurück für den nächsten Teil der Jumanji-Reihe, der am 11. Dezember 2026 in die Kinos kommt.

Pressekontakt:

Luke Mitchell

+61 (0) 413614412

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874462/Jumanji_x_Zero_Latency_VR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg