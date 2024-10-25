شركة ZTE تمهد الطريق لتمكين التعاون في تقنية النطاق العريض في مؤتمر Broadband User Congress لعام 2024

مدينة مكسيكو، 25 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت شركةZTE (مؤشر التداول في بورصة هونج كونج 0763.HK - مؤشر التداول في بورصة شنجن 000063.SZ)، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، اليوم مؤتمر Broadband User Congress لعام 2024 في مدينة مكسيكو، بجمهورية المكسيك.

استضافت شركة ZTE مؤتمر Broadband User Congress تحت شعار "تمكين التعاون في النطاق العريض" في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2024. وشهد هذا الحدث العالمي حضور ومشاركة العديد من قادة الفكر البارزين وشركاء الصناعة والمحللين البارزين من IFT وGlobalData وOmdia وABI وS&P Global وIDATE وكبار مشغلي الخدمات، من بين آخرين، لمشاركة رؤاهم والتعبير عن وجهات نظرهم في هذا الصدد. وقد شارك في هذا الحدث الذي استمر يومين أكثر من 500 مشارك من حوالي 20 دولة من حول العالم، وشارك فيه أكثر من 30 متحدثًا يناقشون مواضيع مثل توجهات تطوير الاتصالات والنطاق العريض، والنظام البيئي للنطاق العريض، وتكنولوجيا Wi-Fi، وكذلك حالات استخدام النطاق العريض، والمزيد من الأمور ذات الصلة.

أكد Xiao Ming، رئيس شركة ZTE في الخارج قائلًا: "نحن ملتزمون بتحرير الإمكانات الكاملة لشبكات المشغلين، ورفع مستوى تجارب المستخدمين، وبناء بنية تحتية مرنة ومستعدة للمستقبل تعزز الكفاءة والنمو". "في هذا العصر الرقمي سريع الحركة، نحن نقف في الطليعة، ومستعدون للاستفادة من كل فرصة للابتكار والنجاح".

خلال الحدث، ناقشت ZTE ومشغلو خدمات الشبكات - استراتيجيات لتعزيز قيمة العمليات في سوق تنافسية للغاية، مع التركيز على نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU).

اقترحت ZTE أولًا تحسين قاعدة المستخدمين من خلال تقديم مجموعة من الحلول، بما في ذلك حل Gigabit + Mesh، وحل 2-Gigabit + Mesh + STB، وحل Mesh + NAS + IPC بألياف ضوئية بالكامل. تم تصميم هذه الحلول للحفاظ على قاعدة العملاء، وزيادة العملاء من المستوى المتوسط، ورفع مستوى العملاء الراقيين، ما يؤدي إلى تحسينات شاملة في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU).

وكان محور التركيز الثاني هو توسيع نظام المستخدمين عالي الجودة. حددت ZTE استراتيجيات لجذب المستخدمين الراقيين والاحتفاظ بهم وإشراكهم من خلال التسويق الجيد، وتجارب المستخدمين الاستثنائية، وتركيبات الشبكات السلسة. بالإضافة إلى ذلك، استكشفت ZTE الفرص في أسواق الخدمات الموجهة للأعمال التجارية (ToB) لتوسيع قاعدة مستخدميها ذوي الإنفاق المرتفع.

ثم قدمت ZTE حلًا لتسريع تحديث الشبكات خفيفة الحجم. ويشمل تحسين مشاركة موارد الشبكة لتخفيض التكاليف، وجعل شبكات التوزيع الضوئي (ODN) السلبية معروفة وقابلة للإدارة بين المشغلين، ودعم تحول مشغلي الأنظمة المتعددة (MSOs) من نظام الألياف المحورية الهجينة (HFC) إلى نظام الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH). كما قدمت ZTE حلًا متقدمًا لشبكة النقل الخفيف يتيح خفض التكاليف بشكل كبير مع دعم الشبكات الخفيفة والمرنة.

علاوة على ذلك، اقترحت شركة ZTE حلًا فعّالًا من حيث التكلفة يجمع بين تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت (IP) والتقنية الضوئية، مصمم لتقليل كل من النفقات الرأسمالية (Capex) والتشغيلية (Opex) للعملاء.

أما بالنسبة لمعالجة التكاليف التشغيلية، فقد سلطت ZTE الضوء على الحاجة لمنصة إدارة ومراقبة آلية تغطي دورة حياة التخطيط والبناء والصيانة والتحسين للشبكة بأكملها. حيث تتيح هذه المنصة للمشغلين تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة العامة.

بفضل عقود من التعاون مع عملاء أمريكا اللاتينية والفهم العميق لاحتياجات الاتصالات، فإن استراتيجية شبكة النطاق العريض لشركة ZTE تركز على بناء شبكات ضوئية بالكامل من الجيل التالي توفر تجارب خدمة محسنة للأفراد والأسر والشركات في جميع أنحاء المنطقة.

تستمر ZTE في قيادة السوق العالمية، حيث تحتل المرتبة الأولى في شحنات أجهزة الشبكات الضوئية السلبية الخاصة بتجهيزات مقر العميل (PON CPE) وأجهزة الخطوط الرقمية للمشتِركين الخاصة بتجهيزات مقر العميل (DSL CPE). تم تصنيف محطات الشبكة الضوئية الخاصة بتجهيزات مقر العميل (PON ONTs) الخاصة بالشركة على أنها "رائدة" في أحدث تصنيفات الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTP) من GlobalData، حيث تم شحن أكثر من 604 مليون جهاز لتجهيزات مقر العميل (CPE) في جميع أنحاء العالم. تقود ZTE أيضًا سوق تقنية IP STB العالمي، حيث تحتل إجمالي شحنات الشركة المرتبة الأولى حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تحتل ZTE المرتبة الثانية في حصة السوق العالمية في مجال محطات الشبكة والخطوط الضوئية (PON OLT) ومعيار شبكات الكمبيوتر 10G PON، وقد تم الاعتراف بمنصة TITAN الخاصة بالشركة كمنصة "رائدة" لمدة أربع سنوات متتالية من مؤسسة GlobalData.

علاوة على ذلك، تتصدر ZTE تصنيفات النقل الضوئي من الجيل الخامس (5G) وقد احتفظت بتصنيف "رائدة" لمنصة الحُزم البصرية (PONP) الخاصة بها لمدة ثماني سنوات متتالية.

يضم المعرض أيضًا خوادم ZTE عالية الأداء، والتي توفر بنية تحتية حاسوبية لجميع الاحتياجات (full-scenario)، ما يؤكد التزام ZTE ببناء أساس رقمي شامل وفعال لمختلف الصناعات.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض حل UniSite من ZTE في المعرض، إلى جانب منتجاتها المتقدمة، لتوفير شرح مبسط على أرض الواقع لاستخداماتها مع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ودعم التطور في قدرات شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A).

للمزيد من المعلومات حول مؤتمر Broadband User Congress لعام 2024 الخاص بشركة ZTE، يرجى زيارة: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/buc_2024.html

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