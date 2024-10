ZTE baant de weg voor Empowering Broadband Collaboration op Broadband User Congress 2024

MEXICO CITY, 24 oktober 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, heeft vandaag de aftrap gegeven voor het Broadband User Congress 2024 in Mexico City, Mexico.

ZTE organiseerde het Broadband User Congress met als thema "Empowering Broadband Collaboration" van 22-23 oktober 2024. Vooraanstaande thought leaders, industriepartners, toonaangevende analisten van onder andere IFT, GlobalData, Omdia, ABI, S&P Global, IDATE en top-tier operators namen deel aan het evenement om hun belangrijkste inzichten te delen. Het tweedaagse evenement trok meer dan 500 deelnemers uit meer dan 20 landen. Meer dan 30 sprekers behandelden onderwerpen als ontwikkelingstrends van Telecom en breedband, breedband-ecosysteem, wifi-technologie, breedband-gebruikersgevallen, en nog veel meer.

"We zijn toegewijd aan het ontsluiten van het volledige potentieel van de netwerken van operators, het verbeteren van gebruikerservaringen en het bouwen van flexibele, toekomstbestendige infrastructuur die zowel efficiëntie als groei stimuleert," benadrukte Xiao Ming, President of Overseas, ZTE. "In dit snel veranderende digitale tijdperk lopen we voorop, klaar om elke kans op innovatie en succes te grijpen."

Tijdens het evenement bespraken ZTE en operators strategieën om waarde te creëren in een zeer concurrerende markt, met een focus op de groei van de gemiddelde gebruikersopbrengst (ARPU).

ZTE stelde eerst voor om de gebruikersbasis te optimaliseren door een reeks oplossingen aan te bieden, waaronder de Gigabit + Mesh-oplossing, de 2-Gigabit + Mesh + STB-oplossing en de All-Optical Mesh + NAS + IPC-oplossing. Deze oplossingen zijn ontworpen om basisklanten te behouden, mid-tier klanten te converteren en premium klanten te belonen, met een belangrijke verbeterde gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU).

Het tweede kernpunt was het uitbreiden van een gebruikerssysteem van hoge kwaliteit. ZTE schetste strategieën om high-end gebruikers aan te trekken, te behouden en te binden via kwaliteitsmarketing, uitzonderlijke gebruikerservaringen en naadloze installaties. Daarnaast onderzocht ZTE mogelijkheden in de ToB-markten om zijn hoogwaardige gebruikersbasis verder uit te breiden.

ZTE introduceerde vervolgens een oplossing voor het versnellen van de modernisering van lichtgewicht netwerken. Dit omvat het optimaliseren van het delen van netwerkbronnen om de kosten te verlagen, het zichtbaar en beheersbaar maken van passieve ODN-netwerken en het helpen van MSO's bij de overgang van HFC naar FTTH. ZTE presenteerde een geavanceerde oplossing voor lichte transportnetwerken die grote kostenbesparingen oplevert en tegelijkertijd lichte, flexibele netwerken ondersteunt.

Bovendien stelde ZTE een kosteneffectieve IP- en optische oplossing voor die is ontworpen om zowel Capex als Opex voor klanten te minimaliseren.

Om de operationele kosten aan te pakken, benadrukte ZTE een geautomatiseerd beheer- en controleplatform dat de volledige levenscyclus van netwerkplanning, bouw, onderhoud en optimalisatie omvat. Met dit platform kunnen operators hun activiteiten stroomlijnen en de algehele efficiëntie verbeteren.

Dankzij tientallen jaren samenwerking met Latijns-Amerikaanse klanten en een diepgaand begrip van de telecombehoeften, is de breedbandnetwerkstrategie van ZTE gericht op het bouwen van de volgende generatie volledig optische netwerken die verbeterde service-ervaringen leveren voor particulieren, huishoudens en bedrijven in de hele regio.

ZTE blijft de wereldmarkt aanvoeren en is nummer 1 in PON CPE- en DSL CPE-zendingen. Zijn PON ONT's werden beoordeeld als "Leader" in GlobalData's meest recente FTTP-beoordelingen, met meer dan 604 miljoen verzonden CPE-apparaten wereldwijd. ZTE is ook marktleider op de internationale IP STB-markt, met de totale zendingen op de eerste plaats.

Daarnaast staat ZTE op nummer 2 in het wereldwijde marktaandeel van PON OLT en 10G PON en is het TITAN-platform vier jaar op rij erkend als "Leader" door GlobalData.

Bovendien is ZTE marktleider in 5G Optical Transport-ratings en heeft het al acht jaar op rij de hoogste "Leader"-classificatie voor zijn optische pakketplatform.

Op de tentoonstelling zijn ook ZTE's high-performance servers te zien. Deze leveren een full-scenario computerinfrastructuur en getuigen van ZTE's toewijding om een uitgebreide en efficiënte digitale basis te bouwen voor verschillende industrieën.

Daarnaast wordt de UniSite-oplossing van ZTE getoond, samen met zijn geavanceerde producten, die extreme sitevereenvoudiging en energie-efficiëntie bieden, waarbij ze de evolutie naar 5G-A-mogelijkheden ondersteunen.

Voor meer informatie over ZTE Broadband User Congress 2024, ga naar: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/buc_2024.html

