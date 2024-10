ZTE ebnet den Weg für eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Breitband auf dem Broadband User Congress 2024

MEXICO CITY, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat heute den Startschuss für den Broadband User Congress 2024 in Mexiko-Stadt, Mexiko, gegeben.

ZTE veranstaltete vom 22. bis 23. Oktober 2024 den Broadband User Congress unter dem Motto „Empowering Broadband Collaboration". An der Veranstaltung nahmen unter anderem renommierte Vordenker, Branchenpartner, führende Analysten von IFT, GlobalData, Omdia, ABI, S&P Global, IDATE und führende Betreiber teil, um ihre wichtigsten Erkenntnisse zu teilen. Diese zweitägige Veranstaltung zog über 500 Teilnehmer aus über 20 Ländern an und bot mehr als 30 Rednern, die Themen wie Entwicklungstrends in den Bereichen Telekommunikation und Breitband, Breitband-Ökosystem, WiFi-Technologie, Breitband-Anwendungsfälle und vieles mehr diskutierten.

„Wir setzen uns dafür ein, das volle Potenzial von Betreibernetzwerken zu erschließen, die Benutzererfahrung zu verbessern und eine agile, zukunftsfähige Infrastruktur aufzubauen, die sowohl Effizienz als auch Wachstum fördert", betonte Xiao Ming, President of Overseas, ZTE. „In diesem schnelllebigen digitalen Zeitalter sind wir an vorderster Front und bereit, jede Chance für Innovation und Erfolg zu ergreifen."

Während der Veranstaltung diskutierten ZTE und die Betreiber über Strategien zur Steigerung des Unternehmenswerts in einem hart umkämpften Markt, wobei der Schwerpunkt auf dem Wachstum von ARPU lag.

ZTE empfahl zunächst, die Nutzerbasis durch das Angebot einer Reihe von Lösungen zu optimieren, darunter die Gigabit + Mesh-Lösung, die 2-Gigabit + Mesh + STB-Lösung und die All-Optical Mesh + NAS + IPC-Lösung. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, Stammkunden zu binden, Mid-Tier-Kunden zu gewinnen und Premium-Kunden zu entwickeln, was zu umfassenden ARPU-Verbesserungen führt.

Der zweite Schwerpunkt lag auf dem Ausbau eines hochwertigen Anwendersystems. ZTE hat Strategien zur Gewinnung, Bindung und Einbindung von High-End-Nutzern durch hochwertiges Marketing, außergewöhnliche Nutzererfahrungen und nahtlose Installationen skizziert. Darüber hinaus erkundete ZTE in den ToB-Märkten Möglichkeiten, um seine erstklassige Nutzerbasis weiter auszubauen.

ZTE stellte dann eine Lösung zur Beschleunigung der Modernisierung von Lightweight-Netzwerken vor. Diese umfasst die Optimierung der gemeinsamen Nutzung von Netzwerkressourcen zur Kostensenkung, die Sichtbarmachung und Verwaltung passiver ODN-Netzwerke und die Unterstützung von MSOs beim Übergang von HFC zu FTTH. ZTE präsentierte eine fortschrittliche Lösung für ein LTT-Netzwerk, die erhebliche Kostensenkungen ermöglicht und gleichzeitig leichte, flexible Netzwerke unterstützt.

Darüber hinaus schlug ZTE eine kostengünstige IP- und optische Lösung vor, die darauf ausgelegt ist, sowohl die Investitions- als auch

die Betriebskosten für die Kunden zu minimieren. Im Hinblick auf die Betriebskosten stellte ZTE eine automatisierte Verwaltungs- und Steuerungsplattform vor, die den gesamten Lebenszyklus von der Netzwerkplanung über den Aufbau und die Wartung bis hin zur Optimierung abdeckt. Diese Plattform ermöglicht es den Betreibern, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und die Gesamteffizienz zu verbessern.

Dank jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Kunden in Lateinamerika und einem tiefen Verständnis für die Anforderungen im Telekommunikationsbereich konzentriert sich die Breitbandnetzwerkstrategie von ZTE auf den Aufbau von rein optischen Netzwerken der nächsten Generation, die Privatpersonen, Haushalten und Unternehmen in der gesamten Region ein verbessertes Serviceerlebnis bieten.

ZTE ist weiterhin Weltmarktführer und rangiert auf Platz 1 bei den Auslieferungen von PON CPE und DSL CPE. Die PON ONTs von ZTE wurden in den neuesten FTTP-Ratings von GlobalData als „Leader" eingestuft, mit über 604 Millionen ausgelieferten CPE-Geräten weltweit. ZTE ist auch führend auf dem globalen Markt für IP STB und rangiert bei den Gesamtauslieferungen auf Platz 1.

Darüber hinaus ist ZTE die Nummer 2 auf dem globalen Markt für PON OLT und 10G PON und die TITAN-Plattform wurde vier Jahre in Folge von GlobalData als „Leader" ausgezeichnet.

Darüber hinaus ist ZTE führend bei den Bewertungen für optische 5G-Übertragung und hält seit acht Jahren in Folge die höchste „Leader"-Bewertung für seine optische Paketplattform.

Die Ausstellung zeigt auch ZTE's Hochleistungsserver, die eine vollständige Szenario-Computing-Infrastruktur bieten. Damit unterstreicht ZTE sein Engagement für den Aufbau einer umfassenden und effizienten digitalen Grundlage für verschiedene Branchen.

