ZTE ouvre la voie à l'émergence de la collaboration en matière de bande large au Broadband User Congress 2024

MEXICO, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication , a donné aujourd'hui le coup d'envoi du Broadband User Congress 2024 à Mexico, Mexique.

ZTE a accueilli le congrès des utilisateurs de bande large sur le thème « Empowering Broadband Collaboration » (Encourager la collaboration en matière de bande large) du 22 au 23 octobre 2024. D'éminents leaders d'opinion, des partenaires du secteur, des analystes de premier plan de d'IFT, GlobalData, Omdia, ABI, S&P Global, IDATE et des opérateurs de premier plan, entre autres, ont participé à l'événement pour partager leurs idées clés. Cet événement de deux jours a attiré plus de 500 participants de plus de 20 pays et plus de 30 intervenants ont discuté de sujets tels que les tendances de développement des télécommunications et de la large bande ainsi que, notamment, l'écosystème de la bande large, la technologie WiFi, les cas d'utilisation de la bande large, etc.

« Nous sommes déterminés à libérer tout le potentiel des réseaux d'opérateurs, à améliorer l'expérience des utilisateurs et à construire des infrastructures agiles et prêtes pour l'avenir qui stimulent à la fois l'efficacité et la croissance », a souligné Xiao Ming, président de la division internationale de ZTE. « Dans cette ère numérique qui évolue rapidement, nous sommes à l'avant-garde, prêts à saisir toutes les opportunités d'innovation et de réussite. »

Au cours de cet événement, ZTE et les opérateurs ont discuté des stratégies permettant d'augmenter la valeur des opérations sur un marché hautement concurrentiel, en mettant l'accent sur la croissance du chiffre d'affaires par abonné.

ZTE a d'abord proposé d'optimiser la base d'utilisateurs en offrant une gamme de solutions, notamment la solution Gigabit + Mesh, la solution 2-Gigabit + Mesh + STB et la solution All-Optical Mesh + NAS + IPC. Ces solutions sont conçues pour fidéliser les clients de base, convertir les clients de niveau intermédiaire et élever les clients haut de gamme, ce qui se traduit par une amélioration globale du chiffre d'affaires par abonné.

Le deuxième objectif était de développer un système d'utilisateurs de haute qualité. ZTE a présenté des stratégies visant à attirer, à fidéliser et à séduire les utilisateurs haut de gamme grâce à un marketing de qualité, à une expérience utilisateur exceptionnelle et à des installations intégrées. En outre, ZTE a exploré les possibilités offertes par les marchés ToB afin d'élargir encore plus sa base d'utilisateurs à forte valeur ajoutée.

ZTE a ensuite présenté une solution permettant d'accélérer la modernisation des réseaux légers. Il s'agit notamment d'optimiser le partage des ressources du réseau pour réduire les coûts, de rendre les réseaux de distribution optique passifs visibles et gérables, et d'aider les exploitants de systèmes multiples à passer de la fibre hybride à la fibre de bout en bout. ZTE a présenté une solution avancée de réseau de transport léger qui permet de réduire considérablement les coûts tout en soutenant des réseaux légers et flexibles.

En outre, ZTE a proposé une solution IP et optique rentable, conçue pour minimiser les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation des clients.

En ce qui concerne les coûts d'exploitation, ZTE a mis en avant une plateforme de gestion et de contrôle automatisée couvrant l'ensemble du cycle de vie de la planification, de la construction, de la maintenance et de l'optimisation du réseau. Cette plateforme permet aux opérateurs de rationaliser leurs opérations et d'améliorer leur efficacité globale.

Forte de plusieurs décennies de collaboration avec des clients latino-américains et d'une compréhension approfondie des besoins en matière de télécommunications, la stratégie de ZTE en matière de réseaux à large bande est axée sur la construction de réseaux tout-optique de nouvelle génération qui offrent des services améliorés aux particuliers, aux ménages et aux entreprises dans toute la région.

ZTE continue de dominer le marché mondial, se classant au premier rang des livraisons de PON CPE et de DSL CPE. Ses PON ONT ont été classés « Leader » dans les dernières évaluations FTTP de GlobalData, avec plus de 604 millions d'équipements CPE livrés dans le monde. ZTE domine également le marché mondial des décodeurs IP, avec des livraisons totales qui le placent en tête.

En outre, ZTE se classe au deuxième rang mondial en termes de parts de marché pour les OLT PON et les PON 10G, et sa plateforme TITAN a été reconnue comme « leader » pendant quatre années consécutives par GlobalData.

Par ailleurs, ZTE est en tête des classements en matière de transport optique 5G et a obtenu la meilleure note « Leader » pour sa plateforme de paquets optiques pendant huit années consécutives.

L'exposition présente également les serveurs haute performance de ZTE, qui fournissent une infrastructure informatique à scénario complet, soulignant l'engagement de ZTE à construire une base numérique complète et efficace pour diverses industries.

En outre, la solution UniSite de ZTE ainsi que ses produits avancés, sont présentés, offrant une simplification extrême du site et une efficacité énergétique tout en soutenant l'évolution vers les capacités 5G-A.

Pour plus d'informations sur le ZTE Broadband User Congress 2024, veuillez consulter : https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/buc_2024.html

[email protected]