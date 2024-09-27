شركة ZTE تُؤكد التزامها بتعزيز مُستقبَل رقمي مُستدام للجميع في قمة الأمم المتحدة UN للمُستقبَل

دعوة Summer Chen نائبة رئيس ZTE لإلقاء كلمة رئيسية في فعالية SDG Digital "مُستقبَل رقمي للجميع" في مقر الأمم المتحدة

ZTE تُؤكد التزامها القوي بتعزيز الاتصالات العالمية ذات المغزى والتحوُّل الرقمي، وتسريع التقدُّم في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة UNSDGs

نيويورك, 27 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ZTE (0763.HK / 000063.SZ)، وهي شركة رائدة عالميًّا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، مؤخرًا عن توجيه دعوة للسيدة Summer Chen نائبة رئيس شركة ZTE، للمشاركة في SDG Digital وإلقاء خطاب رئيسي في مُبادرة "مُستقبَل رقمي للجميع" في مقر الأمم المتحدة. وخلال كلمتها، استعرضت السيدة Chen الجهود العالمية التي تبذلها ZTE للاستفادة من التقنيات الرقمية لحماية التنوع البيولوجي، وأكدت على التزام الشركة القوي بتعزيز الاتصال العالمي الهادف والتحول الرقمي، مع الترويج بنشاط للمبادرات التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(SDGs).

"مُستقبَل رقمي للجميع" هو المسار الرقمي لأيام عمل قمة المُستقبَل، وهو من تنظيم مكتب المبعوث الخاص للتكنولوجيا OSET))، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU))، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP))، وقد جمع المسار الرقمي التزامات بالسعي من جميع الأطراف المعنية للاستفادة من الابتكار، والعلوم، والبيانات بطريقة أكثر شمولاً وأمانًا واستدامةً؛ لتعزيز رؤية جماعية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لتوفير مُستقبَل أكثر استدامةً وشموليةً ومسؤوليةً.

وفي كلمتها، أكدت Summer Chen أن شركة ZTE، بالتعاون مع حديقة سانجيانج يوان الوطنية، وفرع شركة China Mobile في تشينغهاي، وشركة China Tower، نجحت في التغلب على الظروف الطبيعية القاسية والتحديات التقنية لتقديم حل شامل للاتصالات في محمية كيكيكسيلي الطبيعية، يتميز بتكنولوجيا الموجات الدقيقة عالية السعة، ومحطات القاعدة، والتغطية لمسافات طويلة. وقد نجحت هذه المبادرة في إنشاء أول محطة أساسية لشبكة الجيل الخامس 5G في محطة حماية بحيرة زوناي، وهو ما يُتيح مُراقَبَة ولادة الظباء التبتية في الوقت الفعلي، وتعزيز التواصل بين الأوصياء في البيئات الصعبة، ويفتح هذا التقدُّم إمكانيات جديدة لحماية البيئة في المُستقبَل، والمراقبة البيئية، والبعثات العلمية، والإدارة المُبتكرة للمناطق المحمية.

وصرحت السيدة Chen قائلةً: "إن شركة ZTE تُشارك بنشاط في مبادرات حماية التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، في النمسا، أقمنا شراكة مع Drei Austria وIoT40 في مشروع 5G Bee-o-Meter لتحسين بيئة بقاء النحل، وفي مقاطعة سيتشوان في الصين، أطلقنا تطبيق Panda's Coming، وهو أول تطبيق مراسلة بتقنية الجيل الخامس 5G لحماية الباندا في العالم للمساعدة في الحفاظ على المَواطِن الطبيعية والعمل اليومي للحراس. وعلاوة على ذلك، وباعتبارها أحد أوائل أبطال ITU P2C، تلتزم ZTE بتعزيز التحول الرقمي والاتصال الهادف في البلدان الأقل نموًّا (LDCs)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDCs)، والجُزُر الصغيرة النامية SIDS))، وهو ما يساعد على سد الفجوة الرقمية العالمية. "

بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة Summer Chen لحضور "حفل توزيع جوائز SDG Digital GameChangers" و"جلسة تحديث الأهداف الرقمية للتنمية المستدامة SDG Digital Debrief Session: Moving the Mission Forward"، وقد شاركت أيضًا مبادرات ZTE في قيادة التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم، خلال هذه الفعاليات. إحدى المبادرات البارزة هي التعاون الأخير لـ ZTE مع Orange Liberia، لإكمال أول مشروع شبكة ريفية لها "تعزيز المناطق الريفية" بنجاح، وقد أنشأ هذا المشروع 128 موقعًا بيئيًّا ريفيًّا في ليبيريا، حيث يوفر خدمات شبكة منخفضة التكلفة، وسهلة الاستخدام، وصديقة للبيئة (مدعومة بالطاقة الشمسية) للمواطنين المحليين، ويعالج بشكل فعال قضايا الاتصال في المناطق النائية حيث فشلت حلول الشبكة التقليدية. ونتيجةً لذلك، يستفيد أكثر من 580,000 مستخدم ريفي الآن من خدمات رقمية ومالية وطاقة محسنة، وهو ما يضع أساسًا متينًا للمُستقبَل الرقمي لليبيريا وأفريقيا ككل.

تظل ZTE ملتزمة برؤيتها "لتمكين الاتصال والثقة في كل مكان"، بصفتها عضوًا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومبادرة الاستدامة الإلكترونية العالمية GeSI)) ، وتسعى الشركة إلى سد الفجوة الرقمية العالمية من خلال دعم مبدأ التكنولوجيا للجميع ودفع الابتكارات الرقمية، وبالتالي المساهمة في زخم جديد نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.