中興通訊在聯合國未來峰會系列活動上重申推動萬物共享可持續數字未來的承諾

陳志萍在演講中介紹道，中興通訊攜手三江源國家公園、青海移動和中國鐵塔等合作夥伴，克服種種極端自然條件和技術難題，為青海可可西裡自然保護區制定了大容量微波+基站+超遠距離覆蓋的全套通信解決方案，成功在卓乃湖保護站開通首個5G基站。該基站不僅實現對藏羚羊產仔實時觀測，讓戍守者在艱苦卓絕的環境中與外界保持聯絡，還顯著提升了生態保護效率，為後續開展環境保護、生態監測、科學考察及管理方式的革新提供了新的可能。

陳志萍表示：「中興通訊在全球範圍內積極開展數智技術保護生物多樣性行動。在奧地利，公司聯合奧地利和記Drei Austria和IoT40，開展5G Bee-o-Meter項目研究和試點，利用5G技術改善蜜蜂的生存環境；在中國四川，推出了全球首個大熊貓保護5G消息應用 -『熊貓駕到』（Panda's coming），助力棲息地保護和巡護員日常工作開展。此外，作為國際電信聯盟（ITU）首批數字聯盟（Partner2Connect）領軍者，中興通訊致力於在最不發達國家（LDCs）、內陸發展中國家（LLDC）和小島嶼發展中國家（SIDS）推動數字化轉型和有意義連接，助力彌合全球數字鴻溝。」

此外，陳志萍還應邀出席「可持續發展目標數字變革者大獎頒獎典禮」和「可持續發展目標數字行動總結會議：推進使命向前」等系列活動，並在交流中進一步分享了中興通訊引領數字化倡議方面的實踐。例如，中興通訊近期攜手Orange利比裡亞完成首個農村網絡項目「Enhance Rural Area」，通過建設128個Rural EcoSites通信站點，為當地提供低成本、易部署、快速安裝、綠色環保的網絡服務，解決了常規方案難以覆蓋的偏遠區域網絡連接問題，使超過58萬農村地區用戶將受益於增強的數字、金融和能源普惠服務，為利比裡亞乃至整個非洲的數字未來奠定了堅實的基礎。

作為聯合國全球契約組織（UNGC）和全球電子可持續發展倡議組織（GeSI）成員，中興通訊將始終秉持「讓溝通與信任無處不在」的企業願景，堅持科技向善，以數智創新彌合全球數字鴻溝，為實現聯合國可持續發展目標貢獻新動能。

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