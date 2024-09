中興通訊在聯合國未來峰會系列活動上重申推動萬物共享可持續數字未來的承諾

紐約2024年9月26日 /美通社/ -- 近日,中興通訊副總裁陳志萍受邀出席由國際電信聯盟(ITU)和聯合國開發計劃署(UNDP)在聯合國總部舉辦的可持續發展目標數字(SDG Digital)活動,並在「萬物共享數字未來」(A Digital Future For All)論壇上發表主題演講,表達了公司持續致力於促進全球有意義連接和數字化轉型的承諾,積極推動實現聯合國可持續發展目標(SDGs)的行動舉措,並分享了公司通過數智技術保護生物多樣性的實踐經驗。

「萬物共享數字未來」(A Digital Future For All)論壇由聯合國秘書長技術事務特使辦公室(OSET)、國際電信聯盟(ITU)和聯合國開發計劃署(UNDP)聯合舉辦。作為聯合國峰會未來行動日(Summit of the Future Action Days)的數字專題活動,該論壇為所有利益相關方帶來了前瞻性承諾,探討了如何以更包容、更安全和更可持續的方式利用好創新、科學和數據,旨在引導各方共同努力,推動數字技術帶來更可持續、更包容和更負責任的發展未來。