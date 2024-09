ZTE versterkt inzet voor een duurzame digitale toekomst voor iedereen op VN-top van de toekomst

Summer Chen , vicepresident van ZTE, werd uitgenodigd om een keynote speech te houden op SDG Digital "A Digital Future for All" op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties

ZTE versterkt zijn sterke betrokkenheid bij het bevorderen van zinvolle wereldwijde connectiviteit en digitale transformatie, en bij het versnellen van de vooruitgang in het kader van het programma van de UNSDG (duurzameontwikkelingsgroep van de VN)

NEW YORK, 26 september 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, kondigde onlangs aan dat Summer Chen, vicepresident van ZTE, werd uitgenodigd om deel te nemen aan SDG Digital en een keynote speech hield op "A Digital Future for All" op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Tijdens haar toespraak deelde mevrouw Chen de wereldwijde inspanningen van ZTE om digitale technologieën in te zetten voor de bescherming van biodiversiteit en verwoordde ze de sterke betrokkenheid van het bedrijf bij het bevorderen van zinvolle wereldwijde connectiviteit en digitale transformatie, terwijl ze actief initiatieven bevordert die zijn afgestemd op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

"A Digital Future for All" is de digitale track van de Top van de Toekomst Actiedagen. De digitale track, bijeengeroepen door het Office of the Special Envoy on Technology (OSET), de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), heeft toekomstgerichte toezeggingen van alle belanghebbenden opgeleverd om innovatie, wetenschap en gegevens op een meer inclusieve, veilige en duurzame manier te benutten en zo een collectieve visie te bevorderen op het gebruik van digitale technologieën voor een duurzamere, inclusievere en meer verantwoordelijke toekomst.

Summer Chen benadrukte in haar toespraak dat ZTE, in samenwerking met Sanjiangyuan National Park, China Mobile Qinghai Branch en China Tower, extreme natuurlijke omstandigheden en technische uitdagingen het hoofd heeft geboden om een allesomvattende telecommunicatieoplossing te leveren voor Kekexili Nature Reserve, inclusief microgolftechnologie met hoge capaciteit, basisstations en lange-afstandsdekking. Dit initiatief heeft met succes het eerste 5G-basisstation opgezet in het Zhuonai Lake Protection Station, waardoor geboortes van Tibetaanse antilopen in real time kunnen worden gevolgd en de communicatie voor oppassers in moeilijke omgevingen wordt verbeterd. De vooruitgang opent ook nieuwe mogelijkheden voor toekomstige milieubescherming, ecologische monitoring, wetenschappelijke expedities en innovatief beheer van beschermde gebieden.

"ZTE is wereldwijd actief betrokken bij initiatieven ter bescherming van biodiversiteit," aldus mevrouw Chen. "In Oostenrijk werkten we samen met Drei Austria en IoT40 aan het 5G Bee-o-Meter-project om de overlevingsomgeving voor bijen te verbeteren. In de provincie Sichuan, China, hebben we Panda's Coming uitgerold, 's werelds eerste 5G-berichtentoepassing voor pandabescherming om te helpen bij het behoud van habitats en het dagelijkse werk van rangers. Bovendien is ZTE, als een van de eerste ITU P2C Champions, toegewijd aan het bevorderen van digitale transformatie en zinvolle connectiviteit in de minst ontwikkelde landen (MOL's), niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden (LLDC's) en kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS), om zo de wereldwijde digitale kloof te helpen overbruggen."

Bovendien werd Summer Chen uitgenodigd om de "SDG Digital GameChangers Award Ceremony" en de "SDG Digital Debrief Session: Moving the Mission Forward" bij te wonen. Tijdens deze evenementen deelde ze verder ZTE's initiatieven voor het leiden van digitale transformatie wereldwijd. Een opmerkelijk initiatief is ZTE's recente samenwerking met Orange Liberia om het eerste rurale netwerkproject, "Enhance Rural Area", succesvol af te ronden. In het kader van dit project zijn 128 rurale EcoSites opgezet in Liberia. Deze leveren goedkope, eenvoudig te installeren en milieuvriendelijke (op zonne-energie werkende) netwerkdiensten aan de lokale bevolking en bieden een effectieve oplossing voor verbindingsproblemen in afgelegen gebieden waar conventionele netwerkdiensten faalden. Als gevolg hiervan profiteren nu meer dan 580.000 plattelandsgebruikers van verbeterde digitale, financiële en energiediensten, waarmee een solide basis is gelegd voor de digitale toekomst van Liberia en Afrika als geheel.

Als lid van het United Nations Global Compact (UNGC) en het Global Electronics Sustainability Initiative (GeSI) blijft ZTE zich inzetten voor zijn visie "To Enable Connectivity and Trust Everywhere". Het bedrijf streeft ernaar de wereldwijde digitale kloof te overbruggen door het principe van Tech for All hoog te houden en digitale innovaties te stimuleren, om zo een nieuwe impuls te geven aan het behalen van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

