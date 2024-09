ZTE bekräftigt Engagement zur Förderung einer nachhaltigen digitalen Zukunft für alle beim UN-Zukunftsgipfel

ZTE-Vizepräsident Summer Chen hält Grundsatzrede bei „A Digital Future for All" auf SDG Digital im Hauptquartier der Vereinten Nationen

ZTE betont Engagement zur Förderung sinnvoller globaler Konnektivität und digitaler Transformation und zur Beschleunigung der Fortschritte bei den UNSDGs

NEW YORK, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat kürzlich bekannt gegeben, dass Summer Chen, Vice President bei ZTE, zur Teilnahme an SDG Digital eingeladen wurde und bei „A Digital Future for All" im Hauptquartier der Vereinten Nationen eine Grundsatzrede gehalten hat. In ihrer Rede erläuterte Chen die weltweiten Bemühungen von ZTE, digitale Technologien für den Schutz der biologischen Vielfalt zu nutzen, und betonte das ausdrückliche Engagement des Unternehmens zur Förderung sinnvoller globaler Konnektivität und digitaler Transformation bei gleichzeitiger aktiver Förderung von Initiativen im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs).

„A Digital Future for All" ist die digitale Schiene der „Action Days" des Zukunftsgipfels. Die vom Büro des Sonderbeauftragten für Technologie (OSET), der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) einberufene digitale Schiene hat zukunftsweisende Verpflichtungen aller Interessengruppen zur Nutzung von Innovation, Wissenschaft und Daten in einer inklusiveren, sichereren und nachhaltigeren Weise hervorgebracht und eine kollektive Vision zur Nutzung digitaler Technologien für eine nachhaltigere, inklusivere und verantwortungsvollere Zukunft gefördert.

In ihrer Rede betonte Summer Chen, dass ZTE in Zusammenarbeit mit dem Sanjiangyuan-Nationalpark, der China Mobile Qinghai Branch und China Tower die extremen Umweltbedingungen und technischen Herausforderungen gemeistert habe, um eine umfassende Telekommunikationslösung für das Kekexili-Naturschutzgebiet zu liefern, die Mikrowellentechnologie mit hoher Kapazität, Basisstationen und Fernabdeckung beinhaltet. Im Rahmen dieser Initiative wurde die erste 5G-Basisstation in der Schutzstation am Zhuonai-See eingerichtet. Sie ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von Geburten tibetischer Antilopen und verbessert die Kommunikation für die Wächter in dieser schwierigen Umgebung. Zudem eröffnet dieser Fortschritt neue Möglichkeiten für den künftigen Umweltschutz, die ökologische Überwachung, wissenschaftliche Expeditionen und die innovative Verwaltung von Schutzgebieten.

„ZTE beteiligt sich aktiv an Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt auf der ganzen Welt", so Chen. „In Österreich haben wir gemeinsam mit Drei Austria und IoT40 das Projekt 5G Bee-o-Meter ins Leben gerufen, um die Lebensbedingungen für Bienen zu verbessern. In der chinesischen Provinz Sichuan haben wir mit ‚Panda's Coming' die weltweit erste 5G-Messaging-Anwendung zum Schutz von Pandas entwickelt, die den Schutz ihres Lebensraums und die tägliche Arbeit der Ranger unterstützt. Darüber hinaus engagiert sich ZTE als einer der ersten ITU P2C Champions für die Förderung der digitalen Transformation und einer sinnvollen Konnektivität in den am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs), den Binnenentwicklungsländern (LLDCs) und den kleinen Inselentwicklungsländern (SIDS) und trägt so zur Überwindung der globalen digitalen Kluft bei.

Außerdem wurde Summer Chen zur Teilnahme an der „SDG Digital GameChangers Award Ceremony" und der „SDG Digital Debrief Session: Moving the Mission Forward" eingeladen. Dort informierte sie über die Initiativen von ZTE zur Förderung der digitalen Transformation weltweit. Eine bemerkenswerte Initiative ist die jüngste Zusammenarbeit von ZTE mit Orange Liberia, um das erste Projekt für ein ländliches Netzwerk, „Enhance Rural Area", erfolgreich abzuschließen. Im Rahmen dieses Projekts wurden 128 sogenannte ländliche EcoSites in Liberia eingerichtet, die kostengünstige, einfach zu installierende und umweltfreundliche (solarbetriebene) Netzwerkdienste für die örtliche Bevölkerung bereitstellen und Konnektivitätsprobleme in abgelegenen Gebieten, in denen herkömmliche Netzwerklösungen versagt haben, wirksam lösen. Im Ergebnis profitieren nun über 580.000 Nutzer in ländlichen Gebieten von verbesserten digitalen, finanziellen und energetischen Diensten und legen damit ein solides Fundament für die digitale Zukunft Liberias und ganz Afrikas.

Als Mitglied des United Nations Global Compact (UNGC) und der Global Electronics Sustainability Initiative (GeSI) bleibt ZTE seiner Vision, „Konnektivität und Vertrauen überall zu ermöglichen", weiterhin verpflichtet. Das Unternehmen ist bestrebt, die weltweite digitale Kluft zu überbrücken, indem es das Prinzip „Technologie für alle" aufrechterhält und digitale Innovationen vorantreibt und so neue Impulse zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beiträgt.

