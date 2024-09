A ZTE reforça o compromisso com o avanço de um futuro digital sustentável para todos na Cúpula do Futuro da ONU

A vice-presidente da ZTE, Summer Chen , foi convidada a fazer um discurso de abertura no SDG Digital "Um futuro digital para todos" na sede das Nações Unidas

A ZTE reforça seu forte compromisso com o avanço da conectividade global significativa e da transformação digital, e com a aceleração do progresso dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU

NOVA YORK, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, anunciou recentemente que Summer Chen, vice-presidente da ZTE, foi convidada a participar do SDG Digital e fez um discurso de abertura no evento "Um futuro digital para todos" na sede das Nações Unidas. Durante seu discurso, a Sra. Chen compartilhou os esforços globais da ZTE para alavancar as tecnologias digitais para a proteção da biodiversidade e articulou o forte compromisso da empresa com o avanço da conectividade global significativa e da transformação digital, enquanto promove ativamente iniciativas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

"Um futuro digital para todos" é a trilha digital dos Dias de Ação da Cúpula do Futuro. Convocada pelo Escritório do Enviado Especial para a Tecnologia (OSET), pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a trilha digital trouxe compromissos voltados para o futuro de todas as partes interessadas para aproveitar a inovação, a ciência e os dados de uma maneira mais inclusiva, segura e sustentável, promovendo uma visão coletiva para alavancar as tecnologias digitais para proporcionar um futuro mais sustentável, inclusivo e responsável.

No discurso de Summer Chen, ela enfatizou que a ZTE, em colaboração com o Parque Nacional de Sanjiangyuan, a filial da China Mobile em Qinghai e a China Tower, enfrentou condições naturais extremas e desafios técnicos para fornecer uma solução abrangente de telecomunicações para a Reserva Natural Kekexili, com tecnologia de micro-ondas de alta capacidade, estações rádio-base e cobertura de longa distância. Essa iniciativa estabeleceu com sucesso a primeira estação base 5G na Zhuonai Lake Protection Station, permitindo o monitoramento em tempo real dos nascimentos de antílopes tibetanos e melhorando a comunicação para os guardiões em ambientes desafiadores. O avanço também abre novas possibilidades para a proteção ambiental futura, monitoramento ecológico, expedições científicas e gestão inovadora de áreas protegidas.

"A ZTE está ativamente engajada em iniciativas de proteção da biodiversidade em todo o mundo", afirmou a Sra. Chen. "Na Áustria, fizemos parceria com a Drei Austria e a IoT40 no projeto 5G Bee-o-Meter para melhorar o ambiente de sobrevivência das abelhas. Na província de Sichuan, na China, lançamos o Panda's Coming, o primeiro aplicativo de mensagens 5G do mundo para proteção de pandas, para ajudar na conservação do habitat e no trabalho diário dos guardas florestais. Além disso, como um dos primeiros Campeões ITU P2C, a ZTE está dedicada a promover a transformação digital e a conectividade significativa nos países menos desenvolvidos (LDCs), países em desenvolvimento sem litoral (LLDCs) e pequenos estados insulares em desenvolvimento (SIDS), ajudando a reduzir a lacuna digital global".

Além disso, Summer Chen foi convidada a participar da "Cerimônia de Premiação SDG Digital GameChangers" e da "Sessão de Debriefing SDG Digital: "Avançando com a Missão". Durante esses eventos, ela compartilhou ainda mais as iniciativas da ZTE em liderar a transformação digital em todas as partes do mundo. Uma iniciativa notável é a recente colaboração da ZTE com a Orange Libéria para concluir com sucesso seu primeiro projeto de rede rural, "Enhance Rural Area". Esse projeto estabeleceu 128 EcoSites Rurais na Libéria, fornecendo serviços de rede de baixo custo, fáceis de implantar e ecologicamente corretos (alimentados por energia solar) para os moradores, abordando efetivamente os problemas de conectividade em áreas remotas onde as soluções de rede convencionais falharam. Como resultado, mais de 580.000 usuários rurais agora se beneficiam de serviços digitais, financeiros e energéticos aprimorados, estabelecendo uma base sólida para o futuro digital da Libéria e da África como um todo.

Como membro do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) e da Iniciativa Global de Sustentabilidade Eletrônica (GeSI), a ZTE continua comprometida com sua visão "To Enable Connectivity and Trust Everywhere" (Permitir Conectividade e Confiança em Todos os Lugares, em português). A empresa busca reduzir a divisão digital global ao aderir ao princípio de "Tecnologia para Todos" e impulsionar inovações digitais, contribuindo assim com um novo impulso para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

