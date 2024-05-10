شركة أركتيك توقع اتفاقية استئجار أرض مع مدن السعودية لتعزيز الإنتاج الخارجي

جدة، المملكة العربية السعودية، 10 مايو 2024 -- /PRNewswire/ وقعت شركة أركتيك مؤخرًا اتفاقية لتأجير أرض مع شركة مدن السعودية فيما يتعلق ببناء مصنع لأركتيك في جدة، مما يمثل مرحلة جديدة لاستثمار أركتيك في مصانعها في المملكة العربية السعودية.

سيغطي المصنع حوالي 97 ألف متر مربع وعند اكتمالها، ستصبح قاعدة الإنتاج الخارجية الثانية لشركة أركتيك بعد ولاية غوجارات في الهند. ومن المقرر أن تقوم الشركة بتصنيع أنظمة تتبع كهروضوئية عالية الجودة بقدرة 3 جيجاوات، ويمكنها توريد مشاريع الطاقة الكهروضوئية في سوق الشرق الأوسط.

Arctech Signs Land Lease Agreement with Saudi MODON, Strengthening Overseas Production World Future Energy Summit 2024 | Interview with Arctech management team

إلى جانب سلسلة التوريد العالمية لشركة أركتيك, يتيح الإنتاج المحلي قدرة توصيل محلية تبلغ 10 جيجاوات، مما يعزز مرونة سلسلة التوريد في الخارج.

سيعمل مصنع أركتيك في جدة على دفع عجلة تطوير سلسلة صناعة الطاقة الكهروضوئية المحلية وزيادة فرص العمل، مما يؤثر بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الاتفاقية بداية جديدة لشركة أركتيك لتنفيذ مبادرة التعاون "الحزام والطريق". ستواصل شركة أركتيك التمسك بإستراتيجية العولمة "التحول إلى العالمية والاندماج والتكامل" والمساهمة في التنمية المستدامة العالمية.

في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في أبو ظبي في الفترة من 16 إلى 18 أبريل، عرضت شركة أركتيك منتجات بما في ذلك نظام التتبع "SkyWings" ثنائي الصف ومتعدد النقاط وحل BIPV المتكامل خارج الشبكة بالإضافة إلى التخزين، مما يوضح الصناعة -التقنيات الرائدة. تتميز SkyWings بتصميم ناقل حركة ثنائي الاتجاه حاصل على براءة اختراع يحقق تتبعًا متوازيًا ثنائي الصف مع قدرة على التكيف مع المنحدرات بنسبة 25% وزيادة تحمل تركيب الصف المجاور بنسبة 15%، مما يوفر للعملاء استقرارًا معززًا ومكاسب في الطاقة وفعالية من حيث التكلفة في التضاريس الصعبة والظروف القاسية مثل الجفاف و العواصف الرملية.

في هذا العام، حققت المرحلة الأولى لمشروع بقدرة 1 جيجاوات في أوزبكستان باستخدام SkyWings اتصالاً بالشبكة، مما أتاح قدرة تركيب أكبر على نفس التضاريس، مما أدى إلى تقليل تركيبات الأكوام بنسبة 20%، وخفض تكاليف الأكوام الجاهزة بنسبة 20% تقريبًا، وخفض تكاليف ال EPC بنسبة 2%.

من خلال مواجهة تحديات تصميم الوحدات الكبيرة، تعتمد أركتيك SkyLine II وSkySmart II وSkyWings من محرك الأقراص متعدد النقاط للحصول على زاوية تخزين مثالية تبلغ 0 درجة، مما يقلل من مخاطر التشققات الدقيقة. يعمل تصميم أنبوب عزم الدوران ثلاثي الأبعاد على تعزيز الاستقرار وتقليل أحمال الرياح وتقليل تكاليف التركيب، مما يلبي احتياجات الوحدات الكبيرة في الظروف المعقدة.

كما عرضت شركة أركتيك حل BIPV للتخزين الكهروضوئي خارج الشبكة والذي يدمج أنظمة تخزين الطاقة الكهروضوئية والطاقة. ومن خلال إمكانيات التجميع المعياري، وعزل الصوت، والعزل، والنقل، يمكن تخصيصها لسيناريوهات مختلفة مثل المكاتب والمساكن.

للمضي قدمًا، ستواصل أركتيك تقديم التقنيات المتطورة والمنتجات الاستثنائية والخدمات رفيعة المستوى للعملاء في الشرق الأوسط والعالم، والمساهمة باستمرار في تطوير الطاقة الخضراء في المنطقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2399663/Arctech_Signs_Land_Lease_Agreement_Saudi_MODON_Strengthening_Overseas_Production.jpg