Arctech et le Saoudien MODON signent un accord de bail foncier qui renforce la production à l'étranger

DJEDDAH, Arabie saoudite, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, Arctech a signé un accord de bail foncier avec le Saoudien MODON concernant la construction de l'usine d'Arctech à Djeddah, marquant une nouvelle phase dans les investissements d'Arctech dans les usines saoudiennes.

L'usine s'étendra sur environ 97 000 ㎡. Une fois terminée, elle deviendra la deuxième base de production d'Arctech à l'étranger après celle du Gujarat, en Inde. Prévue pour fabriquer des systèmes de suivi photovoltaïques de haute qualité d'une capacité de 3 GW/an, elle peut approvisionner des projets photovoltaïques sur le marché du Moyen-Orient. Associée à la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Arctech, la production localisée permet une capacité de livraison locale de 10 GW/an, ce qui renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement à l'étranger.

L'usine d'Arctech à Djeddah stimulera le développement de la chaîne industrielle photovoltaïque locale et créera des emplois, ce qui aura un impact positif sur le développement économique durable de l'Arabie saoudite. Cet accord constitue un nouveau départ pour Arctech dans la mise en œuvre de l'initiative de coopération « la Ceinture et la Route ». Arctech maintiendra sa stratégie de mondialisation qui consiste à « s'internationaliser, s'assimiler et s'intégrer », contribuant ainsi au développement durable à l'échelle mondiale.

Lors du Sommet mondial sur les énergies du futur 2024, qui s'est tenu à Abu Dhabi du 16 au 18 avril, Arctech a présenté des produits tels que le système de suivi « SkyWings » multipoint à double rangée et la solution BIPV de stockage photovoltaïque hors réseau et à guichet unique, démontrant ainsi des technologies de pointe.

SkyWings est doté d'une transmission bidirectionnelle brevetée permettant un suivi parallèle à deux rangées avec une adaptabilité de 25 % aux pentes et une tolérance accrue de 15 % à l'installation d'une rangée adjacente, offrant aux clients une stabilité améliorée, des gains de puissance et une rentabilité accrue sur les terrains difficiles et dans des conditions rigoureuses telles que les sécheresses et les tempêtes de sable. Cette année, la première phase d'un projet de 1 GW en Ouzbékistan utilisant Skywings a été connectée au réseau,permettant une plus grande capacité d'installation sur le même terrain, réduisant les installations de pieux de 20 %, diminuant les coûts de pieux préfabriqués d'environ 20 % et réduisant les coûts d'EPC d'environ 2 %.

En réponse aux défis de conception des grands modules, les SkyLine II, SkySmart II et SkyWings d'Arctech adoptent la transmission multipoint pour une position de repos optimal à 0°, réduisant ainsi les risques de microfissures pour les modules. La conception du tube de torsion en triple D améliore davantage la stabilité, minimise les charges induites par le vent et réduit les coûts d'installation, répondant ainsi aux besoins des grands modules dans des conditions complexes.

Arctech a également présenté sa solution BIPV de stockage et photovoltaïque hors réseau qui intègre des systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie. Avec des capacités d'assemblage modulaire, d'insonorisation, d'isolation et de relocalisation, elle peut être adaptée pour divers scénarios tels que les bureaux et les résidences.

À l'avenir, Arctech continuera de fournir des technologies de pointe, des produits exceptionnels et des services de premier ordre à ses clients du Moyen-Orient et du monde entier, contribuant ainsi au développement de l'énergie verte de la région.

