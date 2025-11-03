شركة تطوير عقاري سعودية تصل إلى آفاق عالمية محفظة مشاريع "دار جلوبال" تتجاوز 19 مليار دولار أمريكي مع توسع كبير في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ --

أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة وأول شركة سعودية مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، اليوم أن التوسع المستمر في المملكة العربية السعودية قد ساهم في زيادة قيمتها الإجمالية للتطوير لتصل إلى 19 مليار دولار أمريكي، مع محفظة تطوير عالمية إجمالية تتجاوز 19 مليار دولار أمريكي عبر أسواق متعددة .

Ziad El Chaar, CEO of Dar Global

تواصل دار جلوبال توسيع نطاق حضورها وتعميق تركيزها في المملكة العربية السعودية، مع عدد من الإطلاقات الأخيرة المثيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما ساهم في زيادة القيمة الإجمالية للتطوير. وتثق الشركة بالفرص التي تنتظرها، سواء من حيث المشاريع المحتملة أو النمو التحولي للمنطقة. وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات في الوقت المناسب، مع الكشف عن كل مشروع تطويري جديد.

يعكس هذا الإنجاز مكانة "دار جلوبال" الريادية في طليعة التحول المستمر الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لفتح سوقها العقاري أمام الاستثمار الأجنبي في يناير 2026. تمثل هذه الخطوة لحظة فارقة لقطاع العقارات في المملكة، وتُعد دار جلوبال من أوائل الشركات التي تستفيد من هذه الحقبة الجديدة من الانفتاح والمشاركة الدولية .

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لدار جلوبال: "تأسست "دار جلوبال" على فهم عميق لاتجاهات تدفقات الثروة العالمية والإقليمية. ومع دخول المملكة مرحلة جديدة من الانفتاح والتكامل العالمي، فإننا في موقع فريد لقيادة هذا الفصل الجديد، وربط المستثمرين الدوليين بالقصة السعودية. إن زيادة القيمة الإجمالية لمشاريعنا التطويرية إلى 19 مليار دولار أمريكي لا تعكس نمواً في الأرقام فحسب، بل ثقة راسخة في رؤيتنا، وقدرتنا على التنفيذ، وفي الإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعودية ."

يأتي النمو المتسارع للشركة ثمرة لسلسلة من توقيعات المشاريع البارزة والشراكات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية، مما يعزز التزامها طويل الأمد تجاه السوق. وتتماشى مشاريع "دار جلوبال" مع طموحات رؤية 2030، حيث تمزج ببراعة بين التميز في التصميم العالمي والأصالة الثقافية للوجهات السعودية .

وبدعم من إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية، تواصل دار جلوبال استقطاب المستثمرين العالميين، بمن فيهم مشترون من أكثر من 115 جنسية مختلفة، وتوسيع نطاق حضورها، وتقديم مشاريع تطويرية عالمية المستوى تعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة في لندن، ماربيا، دبي، جدة، الرياض، مسقط، والدوحة .

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2811715/Ziad_CEO_DarGlobal.jpg