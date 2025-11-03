A DESENVOLVEDORA NASCIDA NA ARÁBIA SAUDITA ATINGE PATAMARES GLOBAIS -- O PIPELINE DE PROJETOS DA DAR GLOBAL ATINGE US $ 19 BILHÕES COM GRANDE EXPANSÃO PARA A ARÁBIA SAUDITA

RIADE, Arábia Saudita, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Dar Global, incorporadora imobiliária internacional de luxo e primeira empresa saudita a ser listada na Bolsa de Valores de Londres, anuncia hoje que a expansão contínua na Arábia Saudita contribuiu para um aumento em seu valor bruto de desenvolvimento ('GDV') para $ 19 bilhões de dólares, com um pipeline total de desenvolvimento internacional superior a $ 19 bilhões de dólares em vários mercados.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global

A Dar Global continua a expandir sua presença e aprofundar seu foco na Arábia Saudita, com uma série de lançamentos recentes interessantes no GCC, contribuindo para o aumento do GDV. A empresa está confiante nas oportunidades que temos pela frente, tanto em termos de projetos em potencial quanto no crescimento transformador da região. Atualizações futuras serão compartilhadas no tempo certo, à medida que cada novo projeto de desenvolvimento for revelado.

Esse marco reflete a posição da Dar Global na vanguarda da transformação em curso na Arábia Saudita, à medida que o país se prepara para abrir seu mercado imobiliário ao investimento estrangeiro não residente em janeiro de 2026. Esta etapa marca um momento decisivo para o setor imobiliário do Reino, e a Dar Global está entre as primeiras a capitalizar essa nova era de abertura e participação internacional.

Comentando sobre o anúncio, Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "A Dar Global foi construída com base em uma compreensão profunda de para onde os fluxos de riqueza globais e regionais estão indo. À medida que o Reino entra em uma nova fase de abertura e integração global, estamos em uma posição única para liderar este próximo capítulo — conectando investidores internacionais à história saudita. O aumento de nosso GDV para US $ 19 bilhões reflete não apenas o crescimento em números, mas a confiança em nossa visão, nossa execução e no extraordinário potencial da Arábia Saudita."

O crescimento acelerado da Empresa é o resultado de uma série de assinaturas de projetos de alto nível e parcerias estratégicas na Arábia Saudita, reforçando seu compromisso de longo prazo com o mercado. Os desenvolvimentos da Dar Global estão alinhados com as ambições da Visão 2030, combinando a excelência do design internacional com a autenticidade cultural dos destinos sauditas.

Apoiada por sua listagem na Bolsa de Valores de Londres, a Dar Global continua atraindo investidores globais, incluindo compradores de mais de 115 nacionalidades, expandindo sua presença e oferecendo empreendimentos de classe mundial que redefinem a vida de luxo em Londres, Marbella, Dubai, Jeddah, Riade, Mascate e Doha.

