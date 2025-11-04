沙地阿拉伯出身的開發商邁向全球高峰 ---- Dar Global 項目儲備達 190 億美元，並在沙地阿拉伯進行重大擴張
05 11月, 2025, 03:40 CST
沙地阿拉伯利雅德 2025年11月5日 /美通社/ -- Dar Global 這間奢華國際房地產開發商兼首家於倫敦證券交易所上市的沙地阿拉伯企業，宣佈其持續在沙地阿拉伯拓展業務，推動總開發價值 (GDV) 攀升至 190 億美元，同時於多個市場的國際開發項目儲備總值亦突破 190 億美元。
Dar Global 持續擴大在沙地阿拉伯的業務版圖並深化市場布局，近期於海灣合作委員會地區推出多項令人振奮的項目，為總發展價值的增長作出貢獻。該企業對未來機遇充滿信心，無論是潛在項目或區域轉型發展皆然。隨著各項新開發項目陸續揭曉，後續進展將適時公佈。
此里程碑彰顯 Dar Global 在沙地阿拉伯持續轉型進程中的領先地位，該國正準備於 2026 年 1 月向外國非居民投資者開放房地產市場。此舉標誌著沙地阿拉伯房地產業的關鍵轉折點，Dar Global 率先把握這波開放浪潮與國際參與的新契機。
達爾全球首席執行官 Ziad El Chaar 對此公告表示：「Dar Global 奠基於對全球及區域財富流動趨勢的深刻洞察。隨著王國邁入開放與全球整合的新階段，我們具備獨特優勢引領這新篇章——將國際投資者與沙地阿拉伯的故事緊密連結。我們的總開發價值 (GDV) 攀升至190億美元，不僅體現數字增長，更彰顯各界對我們願景、執行力及沙地阿拉伯非凡潛力的信心。」
公司加速成長的態勢，源於在沙地阿拉伯簽署一系列備受矚目的重大項目及建立戰略夥伴關係，此舉鞏固了其對該市場的長期承諾。Dar Global 的開發項目與《Vision 2030》的宏圖相契合，將國際頂尖設計理念與沙地目的地獨特的文化本質完美融合。
Dar Global 憑藉於倫敦證券交易所上市的優勢，持續吸引全球投資者——包括來自 115 個以上國家的買家——不斷拓展業務版圖，於倫敦、馬貝拉、杜拜、吉達、利雅得、馬斯喀特及多哈等地打造重新定義奢華生活的頂級開發項目。
