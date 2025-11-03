EL DESARROLLADOR NACIDO EN ARABIA SAUDITA ALCANZA COTAS GLOBALES -- LA CARTERA DE PROYECTOS DE DAR GLOBAL ALCANZA LOS 19 MIL MILLONES DE DÓLARES CON UNA GRAN EXPANSIÓN EN ARABIA SAUDITA

RIAD, Arabia Saudita, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria internacional de lujo y primera empresa saudí que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, anuncia hoy que la expansión continua en Arabia Saudita ha contribuido a un aumento en su valor bruto de desarrollo ('GDV') a $ 19 mil millones, con una cartera de desarrollo internacional total que supera los $ 19 mil millones en múltiples mercados.

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global

Dar Global continúa expandiendo su presencia y profundizando su enfoque en Arabia Saudita, con una serie de emocionantes lanzamientos recientes en el CCG, lo que contribuye al aumento de la GDV. La empresa confía en las oportunidades que se avecinan, tanto en términos de proyectos potenciales como de crecimiento transformador de la región. Las actualizaciones adicionales se compartirán oportunamente, a medida que se de a conocer cada nuevo proyecto de desarrollo.

Este hito refleja la posición de dar Global a la vanguardia de la transformación en curso de Arabia Saudita, ya que el país se prepara para abrir su mercado inmobiliario a la inversión extranjera no residente en enero de 2026. Este paso marca un momento decisivo para el sector inmobiliario del Reino, y dar Global se encuentra entre los primeros en capitalizar esta nueva era de apertura y participación internacional.

Al comentar sobre el anuncio, Ziad El Chaar, CEO de Dar Global, dijo: "Dar Global se basó en una profunda comprensión de hacia dónde se dirigen los flujos de riqueza globales y regionales. A medida que el Reino entra en una nueva fase de apertura e integración global, estamos en una posición única para liderar este próximo capítulo: conectar a los inversores internacionales con la historia de Arabia Saudita. El aumento de nuestro GDV a USD 19 mil millones refleja no solo el crecimiento en números, sino también la confianza en nuestra visión, nuestra ejecución y en el extraordinario potencial de Arabia Saudita ".

El crecimiento acelerado de la empresa es el resultado de una serie de firmas de proyectos de alto perfil y asociaciones estratégicas en Arabia Saudita, lo que refuerza su compromiso a largo plazo con el mercado. Los desarrollos de Dar Global se alinean con las ambiciones de Vision 2030, combinando la excelencia del diseño internacional con la autenticidad cultural de los destinos saudíes.

Con el apoyo de su cotización en la Bolsa de Valores de Londres, dar Global continúa atrayendo a inversores globales, incluidos compradores de más de 115 nacionalidades, amplía su presencia y ofrece desarrollos de clase mundial que redefinen la vida de lujo en Londres, Marbella, Dubai, Jeddah, Riad, Mascate y Doha.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811715/Ziad_CEO_DarGlobal.jpg

FUENTE Dar Global