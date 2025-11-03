LE PROMOTEUR D'ORIGINE SAOUDIENNE ATTEINT DES SOMMETS MONDIAUX - LE PORTEFEUILLE DE PROJETS DE DAR GLOBAL ATTEINT 19 MILLIARDS DE DOLLARS AVEC UNE EXPANSION MAJEURE EN ARABIE SAOUDITE

RIYADH, Arabie Saoudite, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier international de luxe et première société saoudienne à être cotée à la Bourse de Londres, annonce aujourd'hui que l'expansion continue en Arabie Saoudite a contribué à l'augmentation de sa valeur de développement brute (« GDV ») à 19 milliards de dollars US, avec un pipeline de développement international total dépassant les 19 milliards de dollars US sur de multiples marchés.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global

Dar Global continue d'étendre son empreinte et de se concentrer sur l'Arabie Saoudite, avec un certain nombre de lancements récents dans le CCG, contribuant à l'augmentation du chiffre d'affaires brut. L'entreprise est confiante quant aux possibilités qui s'offrent à elle, tant en termes de projets potentiels que de croissance transformatrice de la région. D'autres informations seront communiquées en temps utile, au fur et à mesure que chaque nouveau projet de développement sera dévoilé.

Cette étape reflète la position de Dar Global à l'avant-garde de la transformation en cours de l'Arabie saoudite, alors que le pays se prépare à ouvrir son marché immobilier aux investissements étrangers non résidents en janvier 2026. Cette étape marque un moment décisif pour le secteur immobilier du Royaume, et Dar Global est l'un des premiers à tirer parti de cette nouvelle ère d'ouverture et de participation internationale.

Commentant cette annonce, Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré : « Dar Global a été créé sur la base d'une profonde compréhension de l'orientation des flux de richesse mondiaux et régionaux. Alors que le Royaume entre dans une nouvelle phase d'ouverture et d'intégration mondiale, nous sommes particulièrement bien placés pour ouvrir ce nouveau chapitre et faire connaître l'histoire saoudienne aux investisseurs internationaux. L'augmentation de notre VAB à 19 milliards d'USD ne reflète pas seulement une croissance en chiffres, mais la confiance dans notre vision, dans notre exécution et dans l'extraordinaire potentiel de l'Arabie saoudite. »

La croissance accélérée de la société est le résultat d'une série de signatures de projets et de partenariats stratégiques de premier plan en Arabie saoudite, qui renforcent son engagement à long terme sur le marché. Les développements de Dar Global s'alignent sur les ambitions de Vision 2030, alliant l'excellence du design international à l'authenticité culturelle des destinations saoudiennes.

Soutenu par sa cotation à la Bourse de Londres, Dar Global continue d'attirer des investisseurs internationaux, y compris des acheteurs de plus de 115 nationalités, d'étendre son empreinte et de réaliser des projets de classe mondiale qui redéfinissent l'habitat de luxe à Londres, Marbella, Dubaï, Djeddah, Riyad, Mascate et Doha.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2811715/Ziad_CEO_DarGlobal.jpg