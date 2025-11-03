-El desarrollador de origen saudí alcanza alturas globales: la cartera de proyectos de Dar Global alcanza los 19.000 millones de dólares con una importante expansión en Arabia Saudita

RIYADH, Arabia Saudí, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria internacional de lujo y primera empresa saudí en cotizar en la Bolsa de Londres, anuncia hoy que su continua expansión en Arabia Saudí ha contribuido a un aumento de su valor bruto de desarrollo (VBD) hasta los 19.000 millones de dólares estadounidenses, con una cartera total de proyectos de desarrollo internacional que supera los 19.000 millones de dólares estadounidenses en múltiples mercados.

Ziad El Chaar, CEO of Dar Global

Dar Global continúa expandiendo su presencia y consolidando su enfoque en Arabia Saudita, con varios lanzamientos recientes e interesantes en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), lo que ha contribuido al aumento del valor bruto de desarrollo (VBD). La empresa confía en las oportunidades futuras, tanto en términos de proyectos potenciales como del crecimiento transformador de la región. Se compartirán más novedades a su debido tiempo, a medida que se presenten los nuevos proyectos de desarrollo.

Este hito refleja la posición de Dar Global a la vanguardia de la transformación en curso de Arabia Saudita, mientras el país se prepara para abrir su mercado inmobiliario a la inversión extranjera no residente en enero de 2026. Este paso marca un momento decisivo para el sector inmobiliario del Reino, y Dar Global se encuentra entre las primeras empresas en capitalizar esta nueva era de apertura y participación internacional.

Sobre el anuncio, Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, dijo: "Dar Global se fundó sobre la base de un profundo conocimiento de la evolución de los flujos de riqueza globales y regionales. A medida que el Reino entra en una nueva fase de apertura e integración global, nos encontramos en una posición privilegiada para liderar este nuevo capítulo, conectando a los inversores internacionales con la historia de Arabia Saudita. El aumento de nuestro volumen bruto de desarrollo (VBD) a 19.000 millones de dólares refleja no solo un crecimiento numérico, sino también la confianza en nuestra visión, nuestra capacidad de ejecución y en el extraordinario potencial de Arabia Saudita".

El rápido crecimiento de la compañía es el resultado de la firma de una serie de proyectos de gran envergadura y alianzas estratégicas en Arabia Saudita, lo que refuerza su compromiso a largo plazo con el mercado. Los desarrollos de Dar Global se alinean con las ambiciones de la Visión 2030, combinando la excelencia del diseño internacional con la autenticidad cultural de los destinos saudíes.

Respaldada por su cotización en la Bolsa de Valores de Londres, Dar Global continúa atrayendo inversores globales, incluyendo compradores de más de 115 nacionalidades, expandiendo su presencia y ofreciendo desarrollos de clase mundial que redefinen la vida de lujo en Londres, Marbella, Dubái, Jeddah, Riad, Mascate y Doha.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811715/Ziad_CEO_DarGlobal.jpg