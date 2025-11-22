شركة شبكة كهرباء جنوب الصين تُشارك لأول مرة بوفد في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30)، مُستعرضةً مبادرات الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون

تُظهر شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (CSG) التزامها بالعمل المناخي العالمي من خلال حلول عملية منخفضة الكربون

بيليم، البرازيل، 22 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- شاركت شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (CSG) في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30)، الذي عُقد في بيليم، البرازيل، في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر. وخلال المؤتمر، استضافت الشركة سلسلة من الفعاليات في 19 نوفمبر في جناح الصين، تحت عنوان "صياغة فصل جديد لشبكة الطاقة الخضراء، ووضع الأساس لمؤسسة من الطراز العالمي".

Global Guests Converge on CSG's COP30 China Pavilion Event

وفي "يوم الشركات"، استضافت شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (CSG)، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية الصينية للبترول ومجموعة الاستثمار في الطاقة الصينية، فعالية جانبية جمعت ممثلين عن الحكومات والشركات ومؤسسات البحث من بُلدان متعددة. وناقش المشاركون كيف يمكن لجميع أصحاب المصلحة دعم أهداف الصين المتعلقة بالكربون المزدوج وتعزيز الحوكمة المناخية العالمية. وألقى أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (CSG) كلمة رئيسية أوضح فيها تقدم الشركة في تطوير نظام طاقة من الجيل التالي ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة. كما ترأس المدير التنفيذي مائدة مستديرة دولية حول التنمية منخفضة الكربون والمستدامة، حيث استكشف المشاركون من البرازيل وبيرو ودول أخرى نُهجاً تعاونية لتسريع التنمية الصناعية منخفضة الكربون.

وفي اليوم نفسه، نظمت شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (CSG) أيضًا جلسة خاصة بعنوان "الممارسات الجديدة للمؤسسات ذات التوجه البيئي في تعزيز التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون". وخلال الفعالية، أصدرت الشركة تقرير المؤسسات ذات التوجه البيئي لشبكة كهرباء جنوب الصين باللغتين الصينية والإنجليزية، مقدمة لمحة عامة واضحة عن استراتيجيتها لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة. كما سلطت الجلسة الضوء على موضوعات تشمل إدارة أهداف الكربون، والصناعات الخالية من الكربون، وأنشطة شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (CSG) التجارية الدولية منخفضة الكربون. ومن خلال دراسات الحالة، ومعرض موضوعي مُخصص، وعرض تفاعلي لتحضير الشاي يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، عرضت شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (CSG) ابتكارها وعملها العملي لتعزيز الأداء البيئي ودعم التنمية منخفضة الكربون. وطوال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30)، استمر عرض معرض شركة شبكة كهرباء جنوب الصين (CSG) حول الإدارة البيئية والفيديو الترويجي الخاص بها بشكل متواصل في جناح الصين، مسلطاً الضوء على كيفية مساهمة الشركات الصينية في العمل المناخي العالمي والتقدم التكنولوجي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2829357/COP30.jpg