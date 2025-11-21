中國南方電網首次組團參與聯合國氣候變化大會

同日，中國南方電網還主辦了題為「生態強企推動綠色低碳發展新實踐」的特色活動，發佈了《南方電網公司生態強企報告》（中英文版），系統闡述了中國南方電網在能源綠色轉型中的戰略佈局。活動還聚焦碳目標管理、零碳產業與國際綠色業務拓展等議題，通過案例分享、專題展覽及電制茶互動體驗，生動呈現了中國南方電網在生態強企建設中的創新成果與品牌溫度。會議期間，中國南方電網設置的生態強企專題展及宣傳片在COP30中國角持續展示，向國際社會傳遞了中國企業在應對氣候變化中的責任擔當與創新活力。

SOURCE China Southern Power Grid