中國南方電網首次組團參與聯合國氣候變化大會

新聞提供者China Southern Power Grid
21 11月, 2025, 12:49 CST
踐行國際責任 貢獻南網方案
全面展示生態強企建設與綠色轉型實踐
巴西貝倫2025年11月21日 /美通社/ -- 11月10日至21日，《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）在巴西貝倫舉行。11月19日，中國南方電網有限責任公司（以下簡稱「中國南方電網」）在COP30中國角成功主辦了主題為「繪綠色發展新篇 築一流企業根基」的系列活動。
在COP30中國角「企業日」，中國南方電網聯合中國石油、國家能源集團共同主辦了主題邊會。來自多國政府、企業和研究機構的代表圍繞服務中國「雙碳」目標與全球氣候治理展開深入交流。中國南方電網代表發表專題演講，介紹中國南方電網在構建新型電力系統、推動能源清潔轉型方面的實踐成果，並主持了綠色低碳可持續發展國際合作圓桌對話，與巴西、秘魯等國代表共商綠色產業鏈協同轉型路徑。
同日，中國南方電網還主辦了題為「生態強企推動綠色低碳發展新實踐」的特色活動，發佈了《南方電網公司生態強企報告》（中英文版），系統闡述了中國南方電網在能源綠色轉型中的戰略佈局。活動還聚焦碳目標管理、零碳產業與國際綠色業務拓展等議題，通過案例分享、專題展覽及電制茶互動體驗，生動呈現了中國南方電網在生態強企建設中的創新成果與品牌溫度。會議期間，中國南方電網設置的生態強企專題展及宣傳片在COP30中國角持續展示，向國際社會傳遞了中國企業在應對氣候變化中的責任擔當與創新活力。
SOURCE China Southern Power Grid
分享這篇文章