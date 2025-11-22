China Southern Power Grid untuk Pertama Kalinya Berpartisipasi di Ajang COP30, Paparkan Sejumlah Inisiatif Pembangunan Berkelanjutan dan Rendah Karbon

Pada "Corporate Day", CSG bersama China National Petroleum Corporation dan China Energy Investment Group Co. menjadi tuan rumah acara paralel yang diikuti perwakilan pemerintah, pelaku bisnis, dan lembaga riset dari berbagai negara. Para peserta membahas sejumlah langkah yang dapat ditempuh seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung target dual-carbon Tiongkok dan memperkuat tata kelola iklim global. Seorang eksekutif CSG menyampaikan paparan utama tentang kemajuan dicapai CSG dalam membangun sistem tenaga listrik generasi baru dan mendukung transisi energi bersih. Eksekutif CSG tersebut juga memimpin sesi diskusi internasional mengenai pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan. Di sesi diskusi ini, para peserta asal Brazil, Peru, dan negara lain membahas peluang kolaborasi untuk mempercepat pembangunan industri yang rendah karbon.

Pada hari yang sama, CSG juga menggelar sesi khusus bertajuk "Praktik Baru Perusahaan yang Berorientasi pada Ekologi untuk Mempercepat Pembangunan Hijau dan Rendah Karbon". Di sesi tersebut, CSG meluncurkan China Southern Power Grid Eco-Oriented Enterprises Report dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Publikasi ini memaparkan strategi CSG dalam mendukung transisi menuju energi terbarukan. Sesi tersebut juga menyoroti berbagai topik seperti manajemen target karbon, industri nol karbon, serta kegiatan bisnis rendah karbon yang dijalankan CSG di pasar internasional. Melalui studi kasus, pameran tematik, dan demonstrasi membuat teh dengan listrik bersih, CSG menampilkan inovasi dan langkah nyata untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup dan mendukung pembangunan rendah karbon.

SOURCE China Southern Power Grid