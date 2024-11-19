شركة مدرجة على قائمة Fortune 500 تختار خادم تخزين Infortrend للمراقبة في المواقع الحساسة

تايبيه، 19 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Infortrend® Technology, Inc. (المدرجة في بورصة تايوان تحت الرمز TWSE: 2495)، وهي شركة رائدة في مجال التخزين المؤسسي على مستوى الصناعة، اليوم أن إحدى الشركات المدرجة على Fortune 500، وهي شركة رائدة في قطاع الطاقة في تايلاند، قد اختارت خادم التخزين EonServ لحماية المنشآت الحيوية من خلال المراقبة المستمرة عالية الوضوح.

تُدير هذه الشركة الرائدة في مجال الطاقة في تايلاند شبكة وطنية من نقاط توزيع الغاز، وتشارك في توليد الكهرباء وتصنيع البتروكيماويات، مما يجعلها فاعلاً حيوياً في قطاع الطاقة في البلاد. لضمان السلامة والكفاءة في المواقع الحساسة، مثل محطات فصل الغاز، احتاجت الشركة إلى خادم تخزين موثوق به لمشاريع المراقبة الجديدة. الحل اللازم لتوفير التشغيل على مدار الساعة، وتوفير سعة عالية للاحتفاظ بمقاطع الفيديو لفترة طويلة، ودعم مئات الكاميرات عالية الدقة، وضمان التوافق مع برنامج إدارة الفيديو (VMS) من Milestone.

اختارت الشركة خمسة خوادم تخزين EonServ 5000 Gen2 للمراقبة في خمسة مواقع. وقد مكن هذا الحل الشركة من تقليل التكاليف وتبسيط عملية النشر من خلال دمج جهاز تسجيل الفيديو الشبكي Network Video Recorder والتخزين في جهاز واحد مصمم لهذا الغرض. وقد ضمنت خوادم EonServ المعتمدة لِـ Milestone XProtect® VMS التوافق السلس مع المعدات المتنوعة، مما يمكّن البنية التحتية للمراقبة في جميع المواقع. والأهم من ذلك، قدمت خوادم التخزين أداءً عالياً لإدارة لقطات الفيديو عالية الجودة وتخزينها، ودعم مئات الكاميرات عالية الدقة الكاملة باستخدام تنسيقات الضغط H.264 و H.265. مع وجود خمسة أجهزة، وفّر الحل سعة على مستوى PB لفترة احتفاظ تتراوح بين 30 و90 يوماً. تم دعم اختيار المنتج من قبل شريك Infortrend، Digitalcom، الذي يقدم خدمة موثوقة قبل البيع وبعده لضمان الاستخدام والصيانة السلسة.

قال أنوات ن.، رئيس وحدة أعمال المؤسسات في شركة Digitalcom، شركة تكامل الأنظمة: "يوفر خادم التخزين المتكامل للغاية EonServ من Infortrend تشغيلًا مستقرًا مع أداء ممتاز وتوافق كامل مع نظام إدارة المحتوى Milestone VMS لدعم نجاح المشروع. في رأيي، إن منتج Infortrend هو أفضل حل لخوادم التخزين للمراقبة".

لمعرفة المزيد عن .EonServ

تواصل مع Infortrend على لينكد إن

نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت رقم 2495)، وهي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.