Une entreprise Fortune 500 choisit un serveur de stockage d'Infortrend pour la surveillance de ses sites critiques

TAIPEI, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE : 2495), leader de la fourniture de solutions de stockage d'entreprise, a annoncé aujourd'hui qu'une entreprise Fortune 500, acteur majeur du secteur de l'énergie en Thaïlande, avait choisi le serveur de stockage EonServ pour protéger ses installations critiques grâce à une surveillance continue et haute définition.

Cette entreprise énergétique de premier plan en Thaïlande exploite un réseau national de points de distribution de gaz et se consacre à la production d'électricité et à la fabrication de produits pétrochimiques, ce qui en fait un acteur essentiel du secteur énergétique du pays. Pour garantir la sécurité et l'efficacité des sites critiques, tels que les usines de séparation des gaz, l'entreprise avait besoin d'un serveur de stockage fiable pour ses nouveaux projets de surveillance. La solution devait fonctionner 24 heures sur 24, offrir une grande capacité pour permettre une conservation de longue durée des images de vidéosurveillance, prendre en charge des centaines de caméras haute résolution, et assurer la compatibilité avec le logiciel de gestion vidéo (VMS) de Milestone.

La société a choisi cinq serveurs de stockage EonServ 5000 Gen2 pour la surveillance de cinq sites. Cette solution a permis à l'entreprise de réduire les coûts et de simplifier le déploiement en intégrant l'enregistreur vidéo sur réseau et le stockage dans un seul appareil conçu à cet effet. Certifiés pour le VMS Milestone XProtect®, les serveurs EonServ ont assuré une compatibilité transparente avec divers équipements, permettant à l'infrastructure de surveillance de fonctionner sur tous les sites. Il est important de noter que les serveurs de stockage sont très performants pour la gestion et le stockage de séquences vidéo de haute qualité, prenant en charge des centaines de caméras à résolution Full HD utilisant les formats de compression H.264 et H.265. Avec cinq appareils, la solution offre une capacité de l'ordre du PB pour une durée de conservation de 30 à 90 jours. Le choix du produit a été reçu le soutien du partenaire d'Infortrend, Digitalcom, qui offre un service fiable avant et après la vente afin de garantir un déploiement et une maintenance sans faille.

« Le serveur de stockage hautement intégré EonServ d'Infortrend offre un fonctionnement stable avec d'excellentes performances et une compatibilité totale avec le VMS de Milestone pour contribuer à la réussite du projet. À mon avis, le produit d'Infortrend est la meilleure solution de serveur de stockage pour la surveillance », a déclaré Anawat N., responsable de la division Entreprise de Digitalcom, intégrateur de systèmes.

Pour en savoir plus sur EonServ, rendez-vous ici

Entrez en contact avec Infortrend sur LinkedIn

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage avec des performances et une évolutivité conformes aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, un support après-vente personnalisé et un rapport qualité-prix inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. et les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.