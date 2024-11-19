Fortune 500 Şirketi Kritik Tesislerde Gözetim için Infortrend Depolama Sunucusunu Seçti

TAIPEI, 19 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı, bugün Tayland'ın enerji sektöründe önemli bir oyuncu olan Fortune 500 şirketinin, sürekli, yüksek çözünürlüklü gözetim izleme yoluyla kritik tesisleri korumak için EonServ depolama sunucusunu seçtiğini duyurdu.

Tayland'ın bu lider enerji şirketi, ülke çapında gaz dağıtım noktaları ağı işletmekte, elektrik üretimi ve petrokimya üretimi yapmakta ve böylece ülkenin enerji sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmektedir. Gaz ayrıştırma tesisleri gibi kritik tesislerde güvenlik ve verimliliği sağlamak için şirket, yeni gözetim projeleri için güvenilir bir depolama sunucusuna ihtiyaç duyuyordu. Çözümün gece gündüz saat çalışması, uzun video saklama süresi için yüksek kapasite sunması, yüzlerce yüksek çözünürlüklü kamerayı desteklemesi ve Milestone video yönetim yazılımı (VMS) ile uyumluluğu sağlaması gerekiyordu.

Şirket, beş lokasyonda gözetim için beş EonServ 5000 Gen2 depolama sunucusu seçti. Bu çözüm, şirketin Ağ Video Kaydedicisi ile depolamayı amaca yönelik üretilmiş tek bir cihaza entegre ederek maliyetleri azaltmasını ve uygulamayı basitleştirmesini sağladı. Milestone XProtect® VMS için sertifikalandırılmış EonServ sunucuları, çeşitli ekipmanlarla sorunsuz uyumluluk sağlayarak tüm konumlarda gözetim altyapısını mümkün kıldı. Daha da önemlisi, depolama sunucuları H.264 ve H.265 sıkıştırma formatlarını kullanan yüzlerce Full HD çözünürlüklü kamerayı destekleyerek yüksek kaliteli video görüntülerini yönetmek ve depolamak için yüksek performans sağladı. Çözüm, beş cihazla 30 ilâ 90 günlük bir saklama süresi için PB düzeyinde kapasite sağladı. Ürün seçimi, Infortrend'in iş ortağı, sorunsuz kurulum ve bakım sağlamak için satış öncesi ve sonrası güvenilir hizmet sunan Digitalcom tarafından desteklendi.

Sistem Entegratörü Digitalcom Enterprise BU Başkanı Anawat N. şöyle konuştu: "Infortrend yüksek entegre depolama sunucusu EonServ, proje başarısını desteklemek için mükemmel performans ve Milestone VMS ile tam uyumluluk ile istikrarlı çalışma sağlıyor. Bana göre Infortrend ürünü gözetim için en iyi depolama sunucusu çözümüdür."

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.