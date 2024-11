Fortune 500-Unternehmen wählt Infortrend Storage Server für die Überwachung kritischer Standorte

TAIPEI, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, gab heute bekannt, dass sich ein Fortune 500-Unternehmen, ein wichtiger Akteur im thailändischen Energiesektor, für den EonServ-Speicherserver entschieden hat, um kritische Anlagen durch kontinuierliche, hochauflösende Überwachung zu schützen.

Dieses führende thailändische Energieunternehmen betreibt ein landesweites Netz von Gasverteilungsstellen und ist in der Stromerzeugung und der petrochemischen Produktion tätig, was es zu einem wichtigen Akteur im thailändischen Energiesektor macht. Um die Sicherheit und Effizienz an kritischen Standorten, wie z. B. Gastrennanlagen, zu gewährleisten, benötigte das Unternehmen einen zuverlässigen Speicherserver für seine neuen Überwachungsprojekte. Die Lösung musste einen Betrieb rund um die Uhr ermöglichen, eine hohe Kapazität für eine lange Videoaufbewahrungszeit bieten, Hunderte von hochauflösenden Kameras unterstützen und die Kompatibilität mit der Videomanagement-Software (VMS) von Milestone gewährleisten.

Das Unternehmen wählte fünf EonServ 5000 Gen2 Speicherserver für die Überwachung von fünf Standorten. Diese Lösung ermöglichte es dem Unternehmen, Kosten zu senken und die Bereitstellung zu vereinfachen, indem der Netzwerk-Videorekorder und der Speicher in einem einzigen, speziell angefertigten Gerät integriert wurden. Die für Milestone XProtect® VMS zertifizierten EonServ-Server gewährleisten eine nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und ermöglichen so eine standortübergreifende Überwachungsinfrastruktur. Die Speicherserver bieten eine hohe Leistung für die Verwaltung und Speicherung von hochwertigem Videomaterial und unterstützen Hunderte von Kameras mit Full-HD-Auflösung und den Videocodierungsformat H.264 und H.265. Mit fünf Geräten bot die Lösung eine Kapazität auf PB-Ebene für eine Aufbewahrungsdauer von 30 bis 90 Tagen. Die Produktauswahl wurde von Infortrends Partner Digitalcom unterstützt, der einen zuverlässigen Service vor und nach dem Verkauf bietet, um eine nahtlose Bereitstellung und Wartung zu gewährleisten.

„Der hochintegrierte Speicherserver EonServ von Infortrend bietet einen stabilen Betrieb mit hervorragender Leistung und voller Kompatibilität mit Milestone VMS, um den Projekterfolg zu unterstützen. Meiner Meinung nach ist das Produkt von Infortrend die beste Speicherserver-Lösung für die Überwachung", sagte Anawat N., Leiter der Enterprise Geschäftseinheit von Digitalcom, Systemintegrator.

