شركتي DXC Technology وAccelya تتعاونان لتسريع وتيرة الابتكار في صناعة الطيران وتعزيز تجربة المسافرين

تشهد تقنية العروض والطلبات والتوصيلات والتسليمات من شركة Accelya تطوراً ملحوظاً بفضل التكامل مع الحلول العالمية الرائدة والمتطورة لشركة DXC

ستُساهم هذه الشراكة في مساعدة شركة Accelya على تسريع وتيرة عمليات التحديث وتوفير منصة FLX ONE الشاملة للتجارة الرقمية والمعتمدة على السحابة، التي توفر سلسلة العروض والطلبات والتوصيلات، والتسليمات ( OOSD )

تقدّم خبرة شركة DXC في تكامل الأنظمة حلاً شاملاً لشركات الطيران لإدارة بنيتها التحتية التكنولوجية

DXC Technology and Accelya Partner to Accelerate Airline Innovation and Enhance the Traveller Experience

آشبورن، فرجينيا، 30 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز DXC) ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات التكنولوجية ومدرجة في قائمة Fortune 500، وشركة Accelya، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا صناعة الطيران، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بينهم لتزويد شركات الطيران بتجربة بيع بالتجزئة سلسة وحديثة في المطارات، وتسريع عمليات تكامل الأنظمة لشركات الطيران العالمية. سيتيح هذا الأمر لشركات الطيران تحديث عملياتها وإطلاق عروض جديدة ومبتكرة لعملائها، وبالتالي تعزيز تجربة المسافرين.

ستستفيد شركة Accelya من حلول نظام التحكم في المغادرة (DCS) من شركة DXC، لضمان كفاءة العمليات وتحسين تجربة الركاب في المطارات. وتدعم هذه التكنولوجيا من DXC إمكانات منصة FLX ONE التابعة لشركة Accelya، والتي تُعد جزءاً من منصتها الجديدة للتجارة الرقمية. حالياً، تُنتج منصة FLX ONE يومياً أكثر من 30 مليار عرض على مستوى العالم، وتساعد شركات الطيران في إدارة مخزون الرحلات وحجز المقاعد. وبفضل FLX ONE، بات بإمكان شركات الطيران الآن الاستفادة من منصة واحدة تغطي جميع مراحل سلسلة العروض، والطلبات، والتوصيلات، والتسليمات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، مما يتيح تجربة سفر مخصصة وسلسة للمسافرين.

ستساعد المنصة شركات الطيران على إدارة العروض والطلبات الخاصة بالتذاكر وتنفيذ الحجوزات على منصاتها بسلاسة، مما يقلل من التكاليف العامة ويزيد الإيرادات من خلال تمكين المزيد من العروض المخصصة والمتنوعة وتقديم تجربة بيع بالتجزئة تتمحور حول العميل، مع تحسين الوظائف الخدمية طوال رحلة العميل.

ومن جانبه، صرح Sam Gilliland، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Accelya، قائلًا: "تُعد FLX ONE منصة متطورة ومهيأة للمستقبل، تمنح شركات الطيران سيطرة كاملة على عمليات البيع بالتجزئة، بدءًا من عمليات الحجز ووصولاً إلى صعود المسافرين إلى الطائرة، مما يوفر تجربة سلسة لهم". وأكمل: "إن عملية إدخال خدمة FLX Delivery، المدعومة بتكنولوجيا المطارات من شركة DXC، تجعل من منصة FLX ONE حلاً شاملاً يلبي متطلبات سلسلة العروض والطلبات والتوصيلات، والتسليمات (OOSD) وتشكل بديلاً حقيقياً للأنظمة التقليدية".

تتعاون شركتي DXC وAccelya أيضًا لجعل شركة DXC الشريك المفضل لتكامل الأنظمة مع شركة Accelya. وبفضل الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة DXC في هذا المجال وقدرتها على تنفيذ تكامل الأنظمة على نطاق واسع بدقة، ستسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة عمليات التحديث وتحفيز شركات الطيران الرائدة في العالم على الابتكار.

وفي هذا الصدد، قال Chris Drumgoole، المدير العام لخدمات البنية التحتية العالمية في شركة DXC: "تتعاون شركة DXC مع كبرى شركات الطيران الرائدة في العالم لتقديم تجارب سلسة والاستفادة من تقنيات التحول مثل الذكاء الاصطناعي AI في جميع عملياتها". وأضاف: "ستوفر شراكتنا الجديدة مع شركة Accelya قيمة كبيرة لشركات الطيران التي تتطلع إلى مواصلة تحديث أنظمتها مع تحسين تجربة العملاء وزيادة العائد على الاستثمار".

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نبذة عن شركة Accelya

شركة Accelya هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير برمجيات صناعة الطيران، حيث توفر منصة برمجيات مفتوحة ومرنة لأكثر من 200 شركة طيران، وتُمكّن هذه المنصة شركات الطيران المبتكرة من تحقيق النمو وإسعاد عملائها والتحكم الكامل بعمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها.

نحن ندعم عمليات البيع بالتجزئة لشركات الطيران من مرحلة العرض إلى مرحلة التوصيل، سواء على متن الطائرة أو خارجها. وبدعم من خدمات الحوسبة السحابية من AWS، نفخر بتقديم تقنيات متطورة لعملائنا. لقد أثبتت شركتنا جدارتها على نطاق واسع، حيث نقوم بمعالجة 350 ألف عرض في كل ثانية، وتقوم حلولنا المالية بمعالجة حوالي 100 مليار دولار سنويًا. وبفضل قدرتنا على معالجة أكثر من 50% من معاملات NDC العالمية، نحن جاهزون لتقديم عروضنا وطلباتنا لشركات الطيران التي تبحث عن المرونة والأداء والقابلية للتوسع والموثوقية.

بفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من 40 عامًا في هذه الصناعة، والدعم طويل الأمد من Vista Equity Partners وفريق العمل الذي يضم 2500 موظف في 10 مكاتب عالمية، نمتلك القدرة والسجل الحافل لتلبية احتياجات كافة شركات الطيران.

نفخر بتمكين النمو المدفوع بالابتكار في صناعة الطيران وإعادة السيطرة إلى أيدي شركات الطيران.

لمزيد من المعلومات حول شركة Accelya وحلولها الخاصة بشركات الطيران، يرجى زيارة موقع شركة Accelya الإلكتروني

العلاقات الإعلامية لشركة Accelya: [email protected]

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". وتمثل هذه التصريحات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وأي معلومات محدثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التي تعبر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز: DXC)، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية في أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.

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Sean B. Pasternak، شركة DXC Technology، رقم الهاتف: +1-647-975-7326، البريد الإلكتروني: [email protected]؛ وRoger Sachs، محلل مالي معتمد، نائب رئيس علاقات المستثمرين، رقم الهاتف: +1-201 259-0801، البريد الإلكتروني: [email protected]