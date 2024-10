DXC Technology y Accelya se asocian para acelerar la innovación en las aerolíneas y mejorar la experiencia del viajero

La tecnología de oferta, pedidos y liquidación de Accelya, líder del sector, se complementa ahora con el liderazgo y las soluciones globales del sector de DXC

La asociación permitirá a Accelya acelerar la modernización y ofrecer una plataforma integral de venta al por menor FLX ONE de oferta, pedido, liquidación y entrega (OOSD, por sus siglas en inglés) basada en la nube

La experiencia de DXC en integración de sistemas ofrece a las aerolíneas una solución para gestionar su infraestructura tecnológica

ASHBURN, Virginia., 30 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), uno de los principales socios mundiales de servicios tecnológicos de Fortune 500, y Accelya, proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas para el sector de las aerolíneas, han anunciado hoy que se asociarán para ofrecer a las aerolíneas una experiencia de venta minorista en aeropuertos fluida y moderna y acelerar las integraciones de sistemas para las aerolíneas de todo el mundo. Esto permitirá a las aerolíneas modernizar sus operaciones e introducir nuevas ofertas innovadoras para sus clientes, mejorando en última instancia la experiencia del viajero.

Accelya aprovechará la solución industrial Departure Control Systems o DCS (sistemas de control de salidas), propiedad de DXC, para garantizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de los pasajeros en el aeropuerto. Esta tecnología de DXC habilita las capacidades FLX ONE de Accelya, que forma parte de su nueva plataforma de venta al por menor FLX ONE. La plataforma de venta FLX ONE genera actualmente más de 30.000 millones de ofertas diarias en todo el mundo y ayuda a las aerolíneas a gestionar el inventario de vuelos y reservar asientos. Con FLX ONE, las aerolíneas tienen ahora la oportunidad de aprovechar una plataforma única que cubra cada fase de las ofertas, pedidos, liquidación y entrega de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) para ofrecer una experiencia moderna, personalizada y sin fricciones a los viajeros.

La plataforma ayudará a las aerolíneas a gestionar a la perfección las ofertas y los pedidos de tiquetes, así como la tramitación de reservas en sus propias plataformas, reduciendo los gastos generales y, en última instancia, aumentando los ingresos al permitir ofertas más personalizadas y funciones de venta al por menor más ricas y centradas en el cliente, como ofertas personalizadas y funciones de servicio mejoradas a lo largo de todo el recorrido del cliente.

"FLX ONE es una plataforma probada y preparada para el futuro, que ofrece a las aerolíneas un control total sobre sus ventas al por menor, desde la reserva hasta el embarque, proporcionando una experiencia fluida", dijo Sam Gilliland, director general de Accelya. "La incorporación de FLX Delivery, impulsada por la tecnología aeroportuaria de DXC, convierte a FLX ONE en una solución OOSD realmente completa y en una auténtica alternativa a los sistemas heredados".

DXC y Accelya también se han asociado para establecer a DXC como el integrador de sistemas preferido de Accelya. La larga experiencia de DXC en el sector, unida a su capacidad para ejecutar con precisión integraciones de sistemas a gran escala, acelerará la modernización e impulsará la innovación para las principales aerolíneas del mundo.

"DXC se asocia con las principales aerolíneas del mundo para ofrecer experiencias fluidas y aprovechar la tecnología transformacional como la IA en todas sus operaciones comerciales", dijo Chris Drumgoole, director general de Servicios de Infraestructura Global de DXC. "Nuestra nueva asociación con Accelya aportará un enorme valor a las aerolíneas que quieran seguir modernizando sus sistemas a la vez que elevan la experiencia del cliente e incrementan el retorno de la inversión".

Para obtener más información sobre las capacidades de transporte y hostelería de DXC, haga clic aquí.

Acerca de Accelya

Accelya es uno de los principales proveedores mundiales de software para el sector de las aerolíneas. Ofrece una plataforma de software abierta y modular a más de 200 aerolíneas que permite a las aerolíneas innovadoras impulsar su crecimiento, satisfacer a sus clientes y tomar el control de sus ventas al por menor.

Apoyamos la venta al por menor de las aerolíneas desde la oferta hasta la liquidación, tanto por encima como por debajo del ala. Con el respaldo de AWS, Accelya se enorgullece de ofrecer tecnologías de vanguardia a nuestros clientes. Hemos demostrado nuestra capacidad para procesar 350.000 ofertas por segundo y nuestras soluciones financieras procesan 100.000 millones de dólares al año. Con más del 50 % de las transacciones mundiales de NDC, estamos preparados para ofrecer nuestras ofertas y pedidos a las aerolíneas que buscan flexibilidad, rendimiento, escalabilidad y fiabilidad.

Con 40 años de experiencia en el sector, el respaldo a largo plazo de Vista Equity Partners y 2.500 empleados repartidos en 10 oficinas en todo el mundo, contamos con la escala y el historial necesarios para ofrecer lo que cada aerolínea necesita.

Estamos orgullosos de hacer posible un crecimiento impulsado por la innovación para el sector aéreo y devolver el control a las aerolíneas.

Para más información sobre Accelya y sus soluciones para aerolíneas, visite el sitio web de Accelya

Relaciones con la prensa de Accelya: [email protected]

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones que no estén relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan las expectativas y convicciones actuales, y no puede garantizarse que pueda alcanzarse o vaya a alcanzarse ningún resultado, objetivo o plan expuesto en cualquier declaración prospectiva. Tales afirmaciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los descritos en dichas afirmaciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para una descripción escrita de estos factores, vea la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe Anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024, y cualquier información de actualización en posteriores presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en dichas declaraciones, que solo son válidas en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva, ni de informar de ningún acontecimiento o circunstancia posterior a la fecha de este documento o que refleje la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que así lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas a nivel mundial a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica, a la vez que moderniza las tecnologías de la información, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para desplegar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Encuentre más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2542429/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_and_Accelya_Partner_to_Acc.jpg

FUENTE DXC Technology Company