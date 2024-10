DXC Technology et Accelya entrent en partenariat pour accélérer l'innovation des compagnies aériennes et optimiser l'expérience des voyageurs

La technologie de pointe Offer, Order, Settle d'Accelya est désormais complétée par le leadership et les solutions de DXC.

Ce partenariat permettra à Accelya d'accélérer la modernisation et de fournir une plateforme de vente au détail FLX ONE (OOSD) complète et basée sur le cloud.

L'expertise de DXC en intégration de systèmes offre aux compagnies aériennes une solution pour gérer leur infrastructure technologique.

ASHBURN, Virginie, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux partenaires mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, et Accelya, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques pour l'industrie du transport aérien, annoncent ce jour un partenariat pour offrir aux compagnies aériennes une expérience de vente au détail moderne et fluide dans les aéroports et accélérer l'intégration des systèmes pour les compagnies aériennes à l'échelle mondiale. Cette collaboration permettra aux compagnies aériennes de moderniser leurs opérations et de proposer de nouvelles offres innovantes à leurs clients, améliorant ainsi l'expérience des voyageurs.

Accelya s'appuiera sur la solution industrielle propriétaire de DXC pour les systèmes de contrôle des départs (DCS) afin d'assurer l'efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience des passagers à l'aéroport. Cette technologie DXC permet à Accelya d'exploiter les capacités de FLX ONE, qui fait partie de sa nouvelle plateforme de vente au détail FLX ONE. La plateforme de vente au détail FLX ONE génère actuellement plus de 30 milliards d'offres par jour dans le monde entier et aide les compagnies aériennes à gérer les stocks de vols et à réserver des sièges. Avec FLX ONE, les compagnies aériennes ont désormais la possibilité de tirer parti d'une plateforme unique couvrant chaque phase des offres, commandes, règlements et livraisons de l'Association internationale du transport aérien (IATA) afin d'offrir aux voyageurs une expérience moderne, personnalisée et sans friction.

La plateforme aidera les compagnies aériennes à gérer les offres et les commandes de billetterie, ainsi que l'exécution des réservations sur leurs propres plateformes, réduisant ainsi les frais généraux et augmentant les revenus en permettant des offres plus personnalisées et des capacités de vente enrichies et centrées sur le client, telles que des offres personnalisées et des fonctionnalités de service améliorées tout au long du parcours client.

« FLX ONE est une plateforme éprouvée, prête pour l'avenir, qui donne aux compagnies aériennes un contrôle total sur leurs ventes au détail, de la réservation à l'embarquement, pour une expérience totalement fluide », déclare Sam Gilliland, CEO, Accelya. « L'ajout de FLX Delivery, optimisé par la technologie aéroportuaire de DXC, fait de FLX ONE une solution OOSD vraiment complète et une véritable alternative aux systèmes existants.

DXC et Accelya s'associent également pour faire de DXC l'intégrateur de systèmes privilégié d'Accelya. L'expertise industrielle approfondie de DXC, associée à sa capacité à exécuter avec précision des intégrations de systèmes à grande échelle, accélérera la modernisation et favorisera l'innovation pour les principales compagnies aériennes du monde.

« DXC collabore avec les plus grandes compagnies aériennes du monde pour offrir des expériences optimales et tirer parti de technologies transformationnelles telles que l'IA dans leurs opérations commerciales », déclare Chris Drumgoole, directeur général des services d'infrastructure mondiaux, DXC. « Notre nouveau partenariat avec Accelya générera une valeur ajoutée considérable pour les compagnies aériennes qui souhaitent continuer à moderniser leurs systèmes tout en améliorant l'expérience client et en augmentant le retour sur investissement. »

Pour en savoir plus sur les capacités de DXC dans le domaine du transport et de l'hôtellerie, cliquez ici.

À propos d' Accelya

Accelya est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels pour l'industrie du transport aérien, fournissant à plus de 200 compagnies aériennes innovantes une plateforme logicielle ouverte et modulaire qui leur permet de stimuler leur croissance, d'enchanter leurs clients et de prendre le contrôle de leurs ventes au détail.

Nous soutenons la vente au détail des compagnies aériennes, de l'offre au règlement, à la fois au sol et en vol. Optimisé par AWS, Accelya est fier de fournir des technologies de pointe à ses clients. Nous avons fait nos preuves à grande échelle, en traitant 350 000 offres par seconde, et nos solutions financières traitent 100 milliards de dollars par an. Avec plus de 50 % des transactions NDC mondiales, nous sommes prêts à proposer nos offres et nos commandes aux compagnies aériennes qui recherchent la flexibilité, la performance, l'évolutivité et la fiabilité.

Avec 40 ans d'expérience dans le secteur, le soutien à long terme de Vista Equity Partners et 2 500 employés répartis dans dix bureaux à travers le monde, nous avons l'envergure et l'expérience nécessaires pour répondre aux besoins de chaque compagnie aérienne.

Nous sommes fiers de permettre une croissance fondée sur l'innovation pour le secteur aérien et de redonner le contrôle aux compagnies aériennes.

Pour plus d'informations sur Accelya et ses solutions pour les compagnies aériennes, visitez le site web d'Accelya.

Relations avec les médias pour Accelya : [email protected]

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats, les objectifs ou les plans énoncés dans les déclarations prospectives pourront être atteints ou le seront. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous apportons l'excellence à nos clients et à nos collègues de DXC.com.

