Accelya的行業領先技術——報價、訂單及結算，現在得到了DXC環球行業領導地位及解決方案的有力補充

此次合作將使Accelya加速現代化進程，並提供一個全面的雲端FLX ONE（OOSD）零售平台

DXC在系統整合方面的專業知識，為航空公司提供了有效管理其技術基礎設施的解決方案

維珍尼亞州阿什伯恩2024年10月30日 /美通社/ -- DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）（一家領先的全球科技服務夥伴）以及Accelya（航空業技術解決方案的全球領導者）今天宣佈將攜手合作，為航空公司提供無縫且現代化的機場零售體驗，並加速全球航空公司的系統整合。這將使航空公司能夠現代化其營運，並為客戶推出創新的全新服務，最終提升旅客的體驗。

Accelya將利用DXC的專有離港控制系統（Departure Control Systems，簡稱「DCS」）行業解決方案，以確保營運效率並提升機場的乘客體驗。這項DXC技術使Accelya的FLX ONE能力得以實現，這是其全新FLX ONE零售平台的一部分。FLX ONE零售平台目前每天在全球生成超過300億個報價，並協助航空公司管理航班庫存和預訂座位。透過FLX ONE，航空公司現在可以利用一個單一平台涵蓋國際航空運輸協會（IATA）的報價、訂單、結算及交付的每個階段，為旅客提供現代化、個性化和無縫的體驗。

DXC Technology與Accelya攜手合作，加速航空業創新，同時提升旅客體驗

該平台將幫助航空公司無縫管理票務報價和訂單，以及在自有平台上完成預訂，從而降低間接成本，最終透過提供更個人化的報價和更豐富的以客戶為中心的零售能力（如個人化報價和增強的服務功能）來增加收入，提升整個客戶旅程的體驗。

「FLX ONE是一個經過驗證的未來就緒平台，讓航空公司在零售方面擁有全面控制權——從預訂到登機，提供無縫的體驗，」Accelya行政總裁Sam Gilliland表示。「FLX Delivery的加入，得益於DXC的機場技術，使FLX ONE成為真正全面的OOSD解決方案，並成為傳統系統的真正替代品。」

DXC和Accelya亦正在合作，確立DXC為Accelya的首選系統整合商。DXC深厚的行業專業知識，加上其在大型系統整合方面的精確執行能力，將加速環球領先航空公司的現代化進程，並推動創新。

「DXC與全球領先的航空公司合作，提供無縫的旅客體驗，並在其業務營運中利用人工智能等變革性技術，」DXC環球基建設施服務董事總經理Chris Drumgoole表示。「我們與Accelya的新夥伴關係將為希望持續現代化系統的航空公司帶來巨大價值，同時提升顧客體驗並增加投資回報。」

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關於Accelya

Accelya是一家全球領先的航空業軟件供應商，為200多家航空公司提供開放和模組化的軟件平台，使創新的航空公司能夠推動增長、取悅客戶並掌控其零售業務。

我們支持航空公司在售票到結算的整個過程中，無論是地面服務還是空中服務。Accelya 以AWS為基礎，自豪地向客戶提供前沿技術。我們在規模上經過驗證，每秒處理35萬個報價，並且我們的財務解決方案每年處理1000億美元的交易。我們推動超過50%的全球NDC交易，隨時準備為尋求靈活性、性能、可擴展性和可靠性的航空公司提供報價和訂單解決方案。

憑藉40年的行業經驗、來自Vista Equity Partners的長期支持以及遍佈10個全球辦事處的2500名員工，我們擁有足夠的規模和成功往績來滿足每家航空公司的需求。

我們自豪地促進航空業以創新為導向的增長，並將控制權重新交回航空公司。

欲了解有關Accelya及其為航空公司提供的解決方案的詳情，請瀏覽Accelya網站。

Accelya媒體關係部：[email protected]

前瞻性陳述

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DXC Technology簡介

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）協助世界各地的企業執行他們的重要任務系統和營運操作、實現資訊科技（IT）現代化、盡量提升資料架構，並確保跨公共雲端、私人雲端和混合型雲端的安全和可擴展。全球多間大型企業和公營部門組織信任DXC作各項服務部署，從而提升自身的IT資產表現、競爭力和客戶體驗至新一層樓。欲了解我們如何為客戶和同事提供卓越服務，請瀏覽DXC.com。

SOURCE DXC Technology Company