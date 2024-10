DXC Technology und Accelya schließen sich zusammen, um Innovationen bei Fluggesellschaften zu beschleunigen und das Reiseerlebnis zu verbessern

Accelyas branchenführende Offer, Order, Settle-Technologie wird nun durch DXCs globale Branchenführerschaft und Lösungen ergänzt

Durch die Partnerschaft kann Accelya die Modernisierung beschleunigen und eine umfassende, Cloud-basierte FLX ONE (OOSD) Einzelhandelsplattform anbieten

Das Know-how von DXC bei der Systemintegration bietet Fluggesellschaften eine Lösung für das Management ihrer Technologie-Infrastruktur

ASHBURN, Va., 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC, ein führender Fortune-500-Partner für globale Technologiedienstleistungen, und Accelya, ein führender globaler Anbieter von Technologielösungen für die Luftfahrtindustrie, gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingehen werden, um Fluggesellschaften ein nahtloses und modernes Einzelhandelserlebnis am Flughafen zu bieten und die Systemintegration für Fluggesellschaften weltweit zu beschleunigen. Dies wird es den Fluggesellschaften ermöglichen, ihren Betrieb zu modernisieren und neue innovative Angebote für ihre Kunden einzuführen, die letztlich das Reiseerlebnis verbessern.

Accelya wird die DXC-eigene Branchenlösung Departure Control Systems (DCS) einsetzen, um die betriebliche Effizienz zu gewährleisten und das Erlebnis für die Passagiere am Flughafen zu verbessern. Diese DXC-Technologie ermöglicht die FLX ONE-Funktionen von Accelya, die Teil der neuen Einzelhandelsplattform FLX ONE sind. Die Einzelhandelsplattform FLX ONE generiert derzeit täglich weltweit mehr als 30 Milliarden Angebote und unterstützt Fluggesellschaften bei der Verwaltung des Fluginventars und der Buchung von Sitzplätzen. Mit FLX ONE haben Fluggesellschaften nun die Möglichkeit, eine einzige Plattform zu nutzen, die jede Phase der International Air Transport Association (IATA) abdeckt: „Offers, Orders, Settle & Delivery", um Reisenden ein modernes, personalisiertes und reibungsloses Erlebnis zu bieten.

Die Plattform unterstützt Fluggesellschaften bei der nahtlosen Verwaltung von Ticketangeboten und -bestellungen sowie bei der Reservierungsabwicklung auf ihren eigenen Plattformen. Sie senkt die Gemeinkosten und steigert letztlich den Umsatz, indem sie personalisiertere Angebote und umfangreichere, kundenorientierte Einzelhandelsfunktionen wie personalisierte Angebote und verbesserte Servicefunktionen entlang der gesamten Kundenreise ermöglicht.

„FLX ONE ist eine bewährte, zukunftssichere Plattform, die Fluggesellschaften die vollständige Kontrolle über ihren Einzelhandel gibt – von der Buchung bis zum Boarding – und ein nahtloses Erlebnis bietet", sagte Sam Gilliland, CEO von Accelya. „Die Ergänzung durch FLX Delivery, das auf der Flughafen-Technologie von DXC basiert, macht FLX ONE zu einer wirklich umfassenden OOSD-Lösung und zu einer echten Alternative zu Legacy-Systemen."

DXC und Accelya arbeiten außerdem zusammen, um DXC als bevorzugten Systemintegrator von Accelya zu etablieren. Die profunde Branchenkenntnis von DXC, gepaart mit der Fähigkeit, Systemintegrationen in großem Umfang präzise durchzuführen, wird die Modernisierung beschleunigen und Innovationen für die weltweit führenden Fluggesellschaften vorantreiben.

„DXC arbeitet mit den weltweit führenden Fluggesellschaften zusammen, um nahtlose Erlebnisse zu liefern und transformative Technologien wie KI in ihren Geschäftsabläufen zu nutzen", sagte Chris Drumgoole, Managing Director für DXCs Global Infrastructure Services. „Unsere neue Partnerschaft mit Accelya wird Fluggesellschaften, die ihre Systeme weiter modernisieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis und den Return on Investment steigern wollen, einen enormen Mehrwert bieten."

Informationen zu Accelya

Accelya ist ein führender globaler Software-Anbieter für die Luftfahrtindustrie und unterstützt mehr als 200 Fluggesellschaften mit einer offenen, modularen Software-Plattform, die es innovativen Fluggesellschaften ermöglicht, ihr Wachstum voranzutreiben, ihre Kunden zu begeistern und die Kontrolle über ihren Einzelhandel zu übernehmen.

Wir unterstützen den Einzelhandel mit Fluggesellschaften vom Angebot bis zur Abwicklung, sowohl über als auch unter dem Flügel. Powered by AWS, Accelya ist stolz darauf, seinen Kunden Spitzentechnologien zu liefern. Wir haben uns in der Praxis bewährt und verarbeiten 350.000 Angebote pro Sekunde, wobei unsere Finanzlösungen jährlich 100 Mrd. USD verarbeiten. Wir betreiben mehr als 50 % der weltweiten NDC-Transaktionen und sind bereit, unsere Angebote und Bestellungen für Fluggesellschaften bereitzustellen, die Flexibilität, Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit suchen.

Mit 40 Jahren Branchenerfahrung, langfristiger Unterstützung durch Vista Equity Partners und 2.500 Mitarbeitern in 10 Niederlassungen weltweit verfügen wir über die nötige Größe und Erfolgsbilanz, um die Anforderungen jeder Fluggesellschaft zu erfüllen.

Wir sind stolz darauf, der Luftfahrtindustrie ein innovationsgetriebenes Wachstum zu ermöglichen und die Kontrolle wieder in die Hände der Fluggesellschaften zu legen.

Weitere Informationen über Accelya und seine Lösungen für Fluggesellschaften finden Sie auf der Accelya Website

Medienarbeit für Accelya: [email protected]

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Auf DXC.com erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

