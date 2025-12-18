FUTURE FUND OMAN ENGAGE 1,2 MILLIARD DE DOLLARS ALORS QUE LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE 5,2 MILLIARDS DE DOLLARS ACCÉLÈRE LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

MUSCAT, Oman, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Future Fund Oman a annoncé une activité record en 2025, approuvant 141 projets cette année et portant le total des engagements à 1,2 milliard de dollars, alors que le fonds accélère le programme de diversification économique d'Oman. Créé par l'Oman Investment Authority avec un engagement en capital de 5,2 milliards de dollars à déployer sur cinq ans, le fonds est aujourd'hui l'un des véhicules d'investissement nationaux qui se développent le plus rapidement dans la région, tous les capitaux étant dirigés vers des projets à l'intérieur d'Oman et alignés sur les priorités de la Vision 2040 d'Oman.

FUTURE FUND OMAN COMMITS $1.2 BILLION AS $5.2 BILLION INVESTMENT PROGRAM ACCELERATES ECONOMIC DIVERSIFICATION

L'activité d'investissement a suscité une participation croissante du secteur privé des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de la Chine et de l'Inde. À ce jour, le Future Fund Oman a mobilisé environ 2,1 milliards de dollars de capitaux privés et étrangers supplémentaires, dont huit projets de grande envergure développés avec des investisseurs mondiaux, des banques, des fonds et des family offices. Le fonds a déclaré que l'augmentation du ratio d'endettement reflète le renforcement de la confiance internationale à propos des ambitions d'Oman en matière d'industrie, de fabrication et d'énergie propre.

La création d'emplois reste un indicateur de performance clé. Les projets approuvés depuis leur lancement ont généré plus de 1 400 emplois, et des milliers d'autres embauches sont en cours. Les investissements concernent cinq domaines prioritaires nationaux, à savoir la transition énergétique, les matériaux avancés, les soins de santé, la logistique et les technologies de l'information et de la communication, renforçant ainsi le rôle du fonds dans l'élaboration de la prochaine phase de croissance économique du pays.

Parmi les projets phares figure une usine de fabrication de polysilicium de qualité solaire, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, construite par United Solar et dont l'achèvement est prévu pour 2026. Le projet a déjà permis de créer plus de 1 000 emplois et de générer plus de 317 millions de dollars de valeur dans le pays, tout en suscitant l'intérêt d'institutions internationales de financement du développement. Un autre projet majeur est le complexe de fabrication de cellules solaires de six gigawatts de JA Solar dans le port et la zone franche de SOHAR. Cet investissement représente 442 millions de dollars et les étapes clés de la construction vont bientôt commencer. Une fois opérationnelle, l'installation devrait employer plus de 500 personnes et renforcer la position d'Oman dans les chaînes d'approvisionnement régionales en énergie propre.

La dynamique se poursuit également dans le cadre du mandat PME et capital-risque du fonds. Depuis sa création, 132 projets de PME et de capital-risque ont été approuvés, avec 56,7 millions de dollars engagés et 37,4 millions de dollars déployés par le biais de huit véhicules spécialisés couvrant le pré-amorçage, l'amorçage, les fonds propres de croissance et la dette des PME. Les volumes de demandes restent élevés pour les deux mandats, du fait de l'intérêt national et international soutenu pour les projets liés à la modernisation industrielle, au développement technologique et à l'énergie propre.

Depuis son lancement, le fonds a évalué 828 propositions et approuvé 141 projets d'une valeur d'environ 3,4 milliards de dollars, couvrant neuf investissements stratégiques majeurs et 132 initiatives en faveur des PME et du capital-risque. Son double mandat oriente les capitaux vers les grands projets nationaux et les petites entreprises à forte croissance, avec un objectif de rendement de 12 % et un plafond de 40 % de fonds propres par investissement.

