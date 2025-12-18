FUTURE FUND OMAN SAGT 1,2 MILLIARDEN US-DOLLAR ZU, WÄHREND EIN INVESTITIONSPROGRAMM ÜBER 5,2 MILLIARDEN US-DOLLAR DIE WIRTSCHAFTLICHE DIVERSIFIZIERUNG BESCHLEUNIGT

MUSCAT, Oman, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Future Fund Oman gab für das Jahr 2025 eine Rekordaktivität bekannt: 141 Projekte wurden in diesem Jahr genehmigt und die Gesamtzusagen auf 1,2 Milliarden US-Dollar erhöht, da der Fonds die wirtschaftliche Diversifizierung Omans vorantreibt. Der Fonds wurde von der Oman Investment Authority mit einer Kapitalzusage von 5,2 Milliarden US-Dollar für einen Zeitraum von fünf Jahren eingerichtet und ist heute eines der am schnellsten wachsenden nationalen Investitionsvehikel der Region, wobei das gesamte Kapital in Projekte innerhalb Omans fließt und auf die Prioritäten der Oman Vision 2040 abgestimmt ist.

Die Investitionstätigkeit hat zu einer wachsenden Beteiligung des Privatsektors aus den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Ägypten, China und Indien geführt. Bis heute hat der Future Fund Oman rund 2,1 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem privatem und ausländischem Kapital mobilisiert, darunter acht Großprojekte, die gemeinsam mit globalen Investoren, Banken, Fonds sowie Familienvermögensverwaltern entwickelt wurden. Dem Fonds zufolge spiegelt die steigende Hebelquote das wachsende internationale Vertrauen in Omans Ambitionen in den Bereichen Industrie, Fertigung und saubere Energie wider.

Die Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt ein wichtiger Leistungsindikator. Die seit dem Start genehmigten Projekte haben mehr als 1400 Arbeitsplätze geschaffen und Tausende weitere sind in Arbeit. Die Investitionen erstrecken sich auf fünf nationale Schwerpunktbereiche: Energiewende, fortschrittliche Werkstoffe, Gesundheitswesen, Logistik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Damit unterstreicht der Fonds seine Rolle bei der Gestaltung der nächsten Phase des Wirtschaftswachstums des Landes.

Zu den Vorzeigeprojekten gehört eine Produktionsanlage von United Solar für Polysilizium in Solargüte im Umfang von 1,6 Milliarden US-Dollar, die 2026 fertiggestellt werden soll. Das Projekt hat bereits mehr als 1000 Arbeitsplätze geschaffen und eine inländische Wertschöpfung von mehr als 317 Millionen US-Dollar erzielt sowie das Interesse internationaler Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen geweckt. Ein weiteres Großprojekt ist der Solarzellen-Produktionskomplex von JA Solar mit sechs Gigawatt in der SOHAR Port and Freezone. Die Investition von 442 Millionen US-Dollar nähert sich wichtigen Bau-Meilensteinen. Sobald die Anlage in Betrieb ist, soll sie mehr als 500 Arbeitsplätze schaffen und Omans Position in den regionalen Lieferketten für saubere Energie ausbauen.

Auch im Rahmen des KMU- und Risikokapitalmandats des Fonds hält die Dynamik an. Seit der Gründung wurden 132 KMU- und VC-Projekte genehmigt, für die 56,7 Millionen US-Dollar zugesagt und 37,4 Millionen US-Dollar über acht spezialisierte Vehikel investiert wurden, die Pre-Seed, Seed, Growth Equity sowie KMU-Fremdkapital abdecken. Das Antragsvolumen ist bei beiden Mandaten weiterhin hoch, was auf das anhaltende nationale und internationale Interesse an Projekten im Zusammenhang mit der Modernisierung der Industrie, der technologischen Entwicklung sowie der sauberen Energie zurückzuführen ist.

Seit seiner Einrichtung hat der Fonds 828 Vorschläge geprüft und 141 Projekte im Wert von rund 3,4 Milliarden US-Dollar genehmigt, die sich auf neun große strategische Investitionen und 132 KMU- und Risikokapitalinitiativen erstrecken. Sein duales Mandat lenkt das Kapital sowohl auf große nationale Projekte als auch auf kleinere, wachstumsstarke Unternehmen, mit einem Renditeziel von 12 Prozent sowie einer Eigenkapitalobergrenze von 40 Prozent je Investition.

