FUTURE FUND OMAN、経済多角化を加速する52億ドル規模の投資プログラムの下で12億ドルの投資を確約

ニュース提供

Oman Investment Authority

18 12月, 2025, 22:55 JST

マスカット（オマーン）, 2025年12月18日 /PRNewswire/ -- Future Fund Omanは2025年に過去最高の活動実績を発表し、同年に141件のプロジェクトを承認するとともに、オマーンの経済多角化の推進を加速させる中で、投資確約総額を12億ドルに引き上げたと発表しました。オマーン投資庁によって、5年間にわたり展開される52億ドルの拠出資本をもって設立された同ファンドは現在、地域で最も急速に拡大する国家投資スキームの一つとなっており、すべての資本をオマーン国内のプロジェクトに投じるとともに、オマーン・ビジョン2040の優先事項に沿った形で運用されています。

投資活動には、米国、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エジプト、中国、インドからの民間セクターの参加が拡大しています。これまでにFuture Fund Omanは、グローバルな投資家、銀行、ファンド、ファミリーオフィスと連携して開発された8件の大規模プロジェクトを含め、約21億ドルの追加的な民間および海外資本を動員してきました。同ファンドは、レバレッジ比率の上昇が、オマーンの産業、製造、クリーンエネルギー分野における取り組みに対する国際的な信頼の高まりを反映していると述べています。

雇用創出は引き続き主要なパフォーマンス指標です。設立以降に承認されたプロジェクトにより、すでに1,400人以上の雇用が創出されており、現在も数千人規模の雇用が進行中です。投資は、エネルギー移行、先端材料、ヘルスケア、物流、情報通信技術という5つの国家重点クラスターにわたり、同国の次なる経済成長段階を形づくる上での同ファンドの役割を一層強化しています。

主要プロジェクトには、United Solarによる16億ドル規模の太陽電池グレード多結晶シリコン製造施設が含まれており、2026年の完成が予定されています。同プロジェクトはすでに1,000人以上の雇用を支えるとともに、3億1,700万ドル超の国内付加価値を創出しており、国際的な開発金融機関からの関心も集めています。もう一つの主要プロジェクトとして、ソハール港自由貿易地域におけるJA Solarの6ギガワット規模の太陽電池製造複合施設があり、投資額4億4,200万ドルで主要な建設マイルストーンに近づいています。稼働開始後は500人以上の雇用を創出すると見込まれており、地域のクリーンエネルギーサプライチェーンにおけるオマーンのプレゼンス拡大に寄与すると期待されています。

同ファンドの中小企業・ベンチャーキャピタル投資方針のもとでも勢いは継続しています。設立以降、中小企業およびVC関連のプロジェクト132件が承認され、5,670万ドルがコミットされるとともに、プレシード、シード、グロースエクイティ、中小企業向けデットを対象とする8つの専門スキームを通じて、3,740万ドルが実行されています。両分野における申請件数は堅調に推移しており、産業の近代化、技術開発、クリーンエネルギーに関連するプロジェクトへの国内外の持続的な関心がこれを牽引しています。

設立以来、同ファンドは828件の提案を審査し、約34億ドル規模に相当する141件のプロジェクトを承認しており、その内訳は9件の主要戦略投資と132件の中小企業およびベンチャーキャピタル関連の取り組みとなっています。同ファンドは、大規模な国家プロジェクトと高成長が見込まれる中小規模ビジネスの双方に資本を配分する2つの投資方針を掲げており、目標リターンは12%、投資当たりのエクイティ上限は40%に設定されています。

