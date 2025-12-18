- Future Fund Oman compromete 1.200 millones de dólares mientras un programa de inversión de 5.200 millones de dólares acelera la diversificación económica

MASCATE, Omán, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Future Fund Oman anunció una actividad récord en 2025, con la aprobación de 141 proyectos este año y el aumento de los compromisos totales a 1.200 millones de dólares, a medida que el fondo acelera la agenda de diversificación económica de Omán. Creado por la Autoridad de Inversiones de Omán con un compromiso de capital de 5.200 millones de dólares que se invertirán a lo largo de cinco años, el fondo es ahora uno de los vehículos de inversión nacionales de más rápida expansión de la región, con todo el capital destinado a proyectos dentro de Omán y alineado con las prioridades de la Visión 2040 de Omán.

La actividad inversora ha atraído una creciente participación del sector privado de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, China y la India. Hasta la fecha, Future Fund Oman ha movilizado aproximadamente 2.100 millones de dólares en capital privado y extranjero adicional, incluidos ocho proyectos a gran escala desarrollados junto con inversores globales, bancos, fondos y family offices. El fondo afirmó que el aumento del ratio de apalancamiento refleja el fortalecimiento de la confianza internacional en las ambiciones industriales, manufactureras y de energía limpia de Omán.

La creación de empleo sigue siendo un indicador clave de rendimiento. Los proyectos aprobados desde su lanzamiento han generado más de 1.400 puestos de trabajo, y hay miles más en curso. Las inversiones abarcan cinco grupos prioritarios nacionales: transición energética, materiales avanzados, sanidad, logística y tecnología de la información y las comunicaciones, lo que refuerza el papel del fondo en la configuración de la próxima fase de crecimiento económico del país.

Entre los proyectos más destacados se encuentra una planta de fabricación de polisilicio de grado solar de United Solar, con un coste de 1.600 millones de dólares, cuya finalización está prevista para 2026. El proyecto ya ha generado más de 1.000 puestos de trabajo y ha aportado más de 317 millones de dólares en valor al país, al tiempo que ha atraído el interés de instituciones financieras internacionales de desarrollo. Otro proyecto importante es el complejo de fabricación de células solares de seis gigavatios de JA Solar en el puerto y la zona franca de SOHAR, una inversión de 442 millones de dólares que se acerca a hitos clave de construcción. Una vez en funcionamiento, se espera que la planta dé empleo a más de 500 personas y haga crecer la huella de Omán dentro de las cadenas de suministro de energía limpia regionales.

El impulso también continúa en el marco del mandato del fondo para las PYMES y el capital riesgo. Desde su creación, se han aprobado 132 proyectos de PYMES y capital de riesgo, con un compromiso de 56,7 millones de dólares y una inversión de 37,4 millones de dólares a través de ocho vehículos especializados que cubren la fase previa a la puesta en marcha, la puesta en marcha, el capital de crecimiento y la deuda de las PYMES. El volumen de solicitudes sigue siendo elevado en ambos mandatos, impulsado por el interés sostenido, tanto a nivel nacional como internacional, en proyectos relacionados con la modernización industrial, el desarrollo tecnológico y las energías limpias.

Desde su lanzamiento, el fondo ha evaluado 828 propuestas y aprobado 141 proyectos por un valor aproximado de 3.400 millones de dólares, que abarcan nueve inversiones estratégicas importantes y 132 iniciativas de PYMES y capital de riesgo. Su doble mandato orienta el capital tanto hacia grandes proyectos nacionales como hacia pequeñas empresas de alto crecimiento, con un objetivo de rendimiento del 12% y un límite máximo de capital del 40% por inversión.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847853/OMAN_INVESTMENT_AUTHORITY.jpg