-Las entradas para el Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 ya están a la venta: Lewis Capaldi y Zara Larsson actuarán en la noche del estreno

ABU DHABI, EAU, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Las entradas para el Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 ya están a la venta, mientras Abu Dhabi se prepara para albergar la final de la temporada de F1, con Lewis Capaldi y Zara Larsson actuando en la noche del estreno.

La última carrera de la temporada de Fórmula 1 regresa al Circuito Yas Marina del 3 al 6 de diciembre, clausurando el campeonato ante un público global. La organización, Ethara, recientemente nombrada Promotora del Año de la F1 tras el éxito del evento de 2025, ha confirmado a los primeros artistas que participarán en el programa de entretenimiento de 2026.

Capaldi y Larsson actuarán el jueves 3 de diciembre, inaugurando los Conciertos Poscarrera con un estilo espectacular.

La superestrella escocesa Lewis Capaldi hará su esperado regreso a Abu Dhabi. Conocido por sus baladas íntimas y su humor irónico, ofrecerá interpretaciones emotivas de éxitos mundiales como Someone You Loved y Before You Go.

Completando el cartel del jueves por la noche, la sensación del pop sueco Zara Larsson llega a Abu Dhabi tras un año de éxitos, en el que su quinto álbum, Midnight Sun, recibió elogios de la crítica y su primera nominación al Grammy. Larsson interpretará éxitos como Lush Life y Never Forget You, ofreciendo el espectáculo vibrante que define la experiencia del Gran Premio de Abu Dhabi.

Los conciertos posteriores a la carrera forman parte del programa Yasalam presentado por e& entertainment y son exclusivos para los poseedores de entradas del Gran Premio, quienes también tienen la opción de subir de categoría a Golden Circle para acceder al escenario con la mayor cercanía.

David Powell, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Ethara, afirmó: "La edición 2025 del Gran Premio de Abu Dhabi fue extraordinaria. Recibimos a más aficionados que nunca, organizamos el programa de entretenimiento más completo y, por primera vez, fuimos nombrados Promotor del Año de la F1 por la dirección de la Fórmula 1, el reconocimiento más prestigioso de nuestra industria. Como principal evento deportivo y de entretenimiento de la región, nos comprometemos a superarnos cada año y esperamos dar la bienvenida a aficionados de todo el mundo a Abu Dhabi para un final de temporada de F1 inolvidable".

Además de los conciertos posteriores a la carrera, los titulares de entradas pueden disfrutar de acceso gratuito a muchas de las atracciones y experiencias de la capital de los EAU que se extienden mucho más allá del circuito. Con un valor inigualable para los aficionados, las entradas de 2026 otorgan acceso a los parques temáticos de la Isla Yas y a los lugares de interés cultural de Abu Dhabi: Qasr Al Watan, Louvre Abu Dhabi, Museo de Historia Natural de Abu Dhabi, Museo Nacional Zayed y teamLab Phenomena.

Tras la asistencia récord de 339.000 aficionados a la edición de 2025, la demanda de entradas ya es sin precedentes. Un porcentaje significativo ha sido adquirido por aficionados preinscritos, y la disponibilidad es limitada en varias categorías. Se anima a los aficionados a reservar sus entradas y mejoras al Golden Circle a través de la página web oficial: www.abudhabigp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902035/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg