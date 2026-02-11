ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Tickets für den Formel 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 sind jetzt im Verkauf, während Abu Dhabi sich darauf vorbereitet, das F1-Saisonfinale auszurichten - mit Lewis Capaldi und Zara Larsson, die am Eröffnungsabend auftreten werden.

Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 Tickets jetzt im Verkauf: Lewis Capaldi und Zara Larsson treten am Eröffnungsabend auf

Das letzte Rennen der Formel-1-Saison findet vom 3. bis 6. Dezember auf dem Yas Marina Circuit statt und bildet den Abschluss der Meisterschaft vor einem weltweiten Publikum. Der Veranstalter Ethara, der nach dem Erfolg der Veranstaltung 2025 kürzlich zum F1 Promoter of the Year ernannt wurde, hat die ersten Künstler für das Unterhaltungsprogramm 2026 bestätigt.

Capaldi und Larsson werden am Donnerstag, 3. Dezember, auftreten und die After-Race-Konzerte spektakulär eröffnen.

Der schottische Superstar Lewis Capaldi wird seine mit Spannung erwartete Rückkehr nach Abu Dhabi geben. Bekannt für seine intimen Balladen und seinen ironischen Humor, wird er gefühlsbetonte Auftritte von Welthits wie Someone You Loved und Before You Go liefern.

Komplettiert wird das Programm am Donnerstagabend durch die schwedische Popsensation Zara Larsson, die nach einem Jahr des Durchbruchs nach Abu Dhabi kommt, in dem ihr fünftes Album Midnight Sun von den Kritikern gelobt und für den Grammy nominiert wurde. Larsson wird Chart-Hits wie Lush Life und Never Forget You zum Besten geben und ein energiegeladenes Spektakel bieten, das das Erlebnis des Großen Preises von Abu Dhabi ausmacht.

Die After-Race-Konzerte sind Teil des von e& entertainment präsentierten Yasalam-Programms und sind exklusiv für Grand-Prix-Ticketinhaber, die auch die Möglichkeit haben, ein Upgrade auf den Golden Circle zu erwerben, um näher an der Bühne zu sein.

David Powell, Chief Strategy & Business Development Officer von Ethara, sagte: „Die Ausgabe 2025 des Großen Preises von Abu Dhabi war außergewöhnlich. Wir begrüßten mehr Fans als je zuvor, veranstalteten das größte Unterhaltungsprogramm und wurden zum ersten Mal vom Formel-1-Management zum F1-Promoter des Jahres ernannt - die prestigeträchtigste Auszeichnung in unserer Branche. Als führende Sport- und Unterhaltungsveranstaltung der Region wollen wir die Messlatte jedes Jahr höher legen und freuen uns darauf, Fans aus aller Welt in Abu Dhabi zu einem unvergesslichen F1-Saisonfinale begrüßen zu dürfen."

Neben den After-Race-Konzerten haben die Ticketinhaber kostenlosen Zugang zu vielen Attraktionen und Erlebnissen in der Hauptstadt der VAE, die weit über die Rennstrecke hinausgehen. Die Eintrittskarten für das Jahr 2026 bieten den Fans ein unvergleichliches Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglichen den Zugang zu den Themenparks auf Yas Island und zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten von Abu Dhabi: Qasr Al Watan, Louvre Abu Dhabi, Naturhistorisches Museum Abu Dhabi, Zayed National Museum und teamLab Phenomena.

Nach dem Besucherrekord von 339.000 Fans bei der Ausgabe 2025 ist die Nachfrage nach Eintrittskarten bereits jetzt so groß wie nie zuvor. Ein beträchtlicher Teil davon wurde bereits von vorregistrierten Fans gekauft, wobei in mehreren Kategorien nur noch eine begrenzte Anzahl von Produkten verfügbar ist. Die Fans sind aufgerufen, sich über die offizielle Website Tickets und Golden Circle Upgrades zu sichern: www.abudhabigp.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902035/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg