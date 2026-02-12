F1 エティハド航空アブダビ・グランプリ2026（Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026）、チケット販売開始～開催初日のイベントには、Lewis CapaldiとZara Larssonが出演

アブダビ（UAE）, 2026年2月12日 /PRNewswire/ -- 2026年度 F1 エティハド航空アブダビ・グランプリ（Formula 1 ® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）のチケット販売が開始し、アブダビが街を上げてF1シーズン最終戦の準備にいそしむなか、Lewis CapaldiとZara Larssonが開幕イベントに出演することが決まりました。

F1 シーズン最終戦は12月3日から6日までヤス・マリーナ・サーキット（Yas Marina Circuit）で開催され、全世界の観客が見守るなか、チャンピオンシップが閉幕します。2025年大会の成功を受けて、先日F1「プロモーター・オブ・ザ・イヤー（Promoter of the Year）」に選出された主催者のEtharaは、2026年大会のエンターテインメント・ラインナップの第一弾となるアーティストを決定しました。

CapaldiとLarssonは、12月3日（木）に行われるAfter-Race Concertに出演し、アブダビGPに華を添えます。

再びアブダビの地を踏むことになったスコットランド出身のスーパースター、Lewis Capaldiは、親しみやすいバラードと軽妙なユーモアで知られており、『Someone You Loved』と『Before You Go』は世界的に大ヒットしました。

木曜夜のラインナップのトリを務めるのは、スウェーデンのポップスターZara Larsson。5枚目のアルバム『Midnight Sun』が批評家から絶賛され、グラミー賞に初ノミネートされるなど、飛ぶ鳥を落とす勢いの彼女がアブダビに戻ってきます。Larssonは、『Lush Life』や『Never Forget You』といったヒット曲を披露し、アブダビGPを象徴するエネルギッシュなステージパフォーマンスで観客を魅了するでしょう。

レースの後にYasalam が協賛するe& entertainment programmeの一環として行われるAfter-Race Concertは、GPのチケット所持者限定で開催されます。

Etharaの最高戦略・事業開発責任者を務めるDavid Powell氏は、「昨年度のアブダビGPは並外れたものでした。史上最高の観客動員数を記録し、最大規模のエンターテインメントプログラムを開催したことで、初めてF1マネジメントからF1プロモーター・オブ・ザ・イヤー（F1 Promoter of the Year）に選ばれました。今後も、GPをこの地域有数のスポーツ＆エンタメイベントとして毎年レベルを上げていくことをお約束し、シーズン最終戦に世界中のファンの皆様をアブダビにお迎えすることを楽しみにしています」と述べています。

また、After-Race Concertのほかにも、チケットを所持者はサーキットだけでなく、UAEの首都にある多くのアトラクションや体験を無料で楽しむことが可能です。なお、2026年大会のチケットは、ヤス島のテーマパークやアブダビの文化的名所（大統領官邸「Qasr Al Watan」、ルーヴル・アブダビ、アブダビ自然史博物館、ザイード国立博物館、没入型アート空間「teamLab Phenomena」）への入場が特典としてついているため、他に類を見ないお得なチケットとなります。

2025年大会には、過去最高となる33万9000人のファンが集結しており、今年のチケットも空前の売れ行きが見込まれています。既に多くのチケットが事前予約で購入されており、複数のカテゴリーで残りわずかとなっています。チケットの購入と「Golden Circle」アップグレードについては、オフィシャルサイト： www.abudhabigp.com をご覧ください。

