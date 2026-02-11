Les billets pour le Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi 2026 sont désormais en vente : Lewis Capaldi et Zara Larsson se produiront lors de la soirée d'ouverture

ABU DHABI, UAE, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Les billets pour le Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1® Etihad Airways 2026 sont désormais en vente, alors qu'Abu Dhabi se prépare à accueillir la finale de la saison de F1 - avec Lewis Capaldi et Zara Larsson qui se produiront lors de la soirée d'ouverture.

La dernière course de la saison de Formule 1 se déroulera sur le circuit de Yas Marina du 3 au 6 décembre et clôturera le championnat devant un public mondial. Les organisateurs Ethara, récemment nommés Promoteur F1 de l'année suite au succès de l'événement 2025, ont confirmé les premiers artistes de la programmation de 2026.

Capaldi et Larsson se produiront le jeudi 3 décembre, lançant les concerts d'après-course de manière spectaculaire.

La superstar écossaise Lewis Capaldi fera son retour très attendu à Abu Dhabi. Connu pour ses ballades intimes et son humour ironique, il interprétera avec une grande force émotionnelle des succès mondiaux tels que Someone You Loved et Before You Go.

La sensation pop suédoise Zara Larsson complète la programmation du jeudi soir. Elle arrive à Abu Dhabi après une année exceptionnelle qui a vu son cinquième album Midnight Sun être acclamé par la critique et sa première nomination aux Grammy Awards. Larsson interprétera des tubes tels que Lush Life et Never Forget You, offrant le spectacle à haute énergie qui définit l'expérience du Grand Prix d'Abu Dhabi.

Les concerts d'après-course font partie du programme Yasalam présenté par e& entertainment et sont exclusifs aux détenteurs de billets pour le Grand Prix, qui ont également la possibilité de passer au Golden Circle pour avoir un accès plus proche à la scène.

David Powell, Chief Strategy & Business Development Officer d'Ethara, a déclaré : « L'édition 2025 du Grand Prix d'Abu Dhabi a été extraordinaire. Nous avons accueilli plus de fans que jamais, organisé le plus grand programme de divertissement et, pour la première fois, nous avons été nommés promoteur de l'année de la F1 par la direction de la Formule 1 - la reconnaissance la plus prestigieuse dans notre secteur. En tant que premier événement sportif et de divertissement de la région, nous nous engageons à relever la barre chaque année et nous sommes impatients d'accueillir les fans du monde entier à Abou Dhabi pour une finale inoubliable de la saison de F1 ».

Outre les concerts d'après-course, les détenteurs de billets peuvent bénéficier d'un accès gratuit à de nombreuses attractions et expériences de la capitale des Émirats arabes unis qui s'étendent bien au-delà du circuit. Offrant un rapport qualité-prix inégalé aux supporters, les billets pour 2026 donnent accès aux parcs à thème de Yas Island et aux sites culturels d'Abu Dhabi : Qasr Al Watan, Louvre Abu Dhabi, Musée d'histoire naturelle Abu Dhabi, Musée national Zayed et teamLab Phenomena.

Après le record de 339 000 fans ayant assisté à l'édition 2025, les billets font déjà l'objet d'une demande sans précédent. Une part importante a été achetée par des fans préenregistrés, et il reste des disponibilités limitées dans plusieurs catégories. Les fans sont encouragés à réserver leurs billets et à obtenir des surclassements pour le Cercle d'or sur le site officiel : www.abudhabigp.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902035/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg