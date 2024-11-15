عرض SIGEP WORLD 2025 في برلين: الانتشار العالمي والمشاركات الجديدة

عُرضت النسخة القادمة من حدث مجموعة المعارض الإيطالية المقرر عقده في يناير 2025 في ريميني، إيطاليا، على أصحاب المصلحة ومحترفي الخدمة الغذائية في ألمانيا

بيانات القطاع من شركة Circana

SIGEP WORLD : 1,200 علامة تجارية دولية، و160 دولة و3,000 مشتر أجنبي لقطاعات الجيلاتي، والقهوة، والمعجنات والشوكولاتة، والخبز، وأخيرًا البيتزا اعتبارًا من هذا العام

برلين, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ --

عرض ترويجي دولي لحدث يتطلع إلى العالم.

In the picture at the top, Marco Carniello, Chief Business Officer of IEG; below, a shot of the Sigep World 2025 presentation in Berlin

قدّمت مجموعة المعارض الإيطالية اليوم، بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية (ITA) في السفارة الإيطالية في برلين، النسخة القادمة من SIGEP WORLD، معرض اكسبو العالمي لتميز خدمات الغذاء، المقرر عقده في مركز ريميني Expoفي إيطاليا من 18 إلى 22 يناير 2025. حضر الحدث مؤسسات وأصحاب مصلحة من السوق الألمانية بمشاركة Gerald Schenk، رئيس جمعية طهاة المعجنات الألمانية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخبازين وصانعي الحلويات (UIBC)، وGiorgio Ballabeni، المؤسس المشارك لشركة Ballabeni Icecream، وMarkus Elberg، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Jannys Eis Franchise GmbH، على سبيل المثال لا الحصر.

ركز العرض التقديمي على فرص SIGEP WORLD، وهو نقطة مرجعية لمحترفي الخدمات الغذائية الدوليين.

وقال Marco Carniello، الرئيس التنفيذي للأعمال في IEG: "شارك المتحدثون تجاربهم وآرائهم حول كيفية تكيف الخدمات الغذائية في ألمانيا مع التغيرات العالمية. تلقينا تأكيدًا على كيف أن SIGEP WORLD، بالنسبة لجميع قطاعات الأغذية خارج المنزل، له دور مركزي للبقاء على اطلاع دائم على تطورات السوق، وتوقع الاتجاهات وإقامة العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من المستوى الدولي".

وقالت Flavia Morelli، مديرة معرض المجموعة في قسم الأغذية والمشروبات التابع لشركة IEG "في يناير، سنضيف البيتزا، وهي قطاع مكّمل، إلى قطاعات الجيلاتي والقهوة والمعجنات والمخبوزات التقليدية. نعتقد أن هذا مفتاح لتعزيز وضع SIGEP WORLD في قطاع الخدمات الغذائية، خاصة بالنسبة للمحترفين من خارج أوروبا، حيث يتزايد الاستهلاك بوتيرة سريعة".

وفي برلين، أوضح Jochen Pinsker، نائب الرئيس الأول، ومستشار قطاع الخدمات الغذائية في أوروبا بشركة Circana، حالة الخدمات الغذائية في أوروبا. فعلى الرغم من انخفاض عدد الزيارات إلى نقاط البيع، وفقًا لإحصائيات سبتمبر، ارتفع الإنفاق في القطاع بنسبة 8٪ مقارنةً بسنة 2019، مع متوسط نمو سنوي في الاستهلاك بنسبة 3.5٪ للعامين المقبلين. أعلى معدلات النمو كانت تخص المعجنات والجيلاتي والقهوة، وهي فئات المنتجات الرئيسية المعروضة في SIGEP WORLD.

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