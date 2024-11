SIGEP WORLD 2025 presentado en Berlín: internacionalidad y nuevas participaciones

Se presentó a las partes interesadas y a los profesionales del sector de la restauración en Alemania la próxima edición del evento de Italian Exhibition Group, previsto para el 25 de enero en Rímini, Italia

Datos del sector delineados por Circana

SIGEP WORLD: 1.200 marcas internacionales, 160 países y 3.000 compradores extranjeros para los sectores de helado, café, pastelería y chocolate, panadería y, a partir de este año, pizza

BERLIN, 15 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Un roadshow internacional para un evento que mira hacia el mundo.

Hoy, en la Embajada de Italia en Berlín, en colaboración con Italian Trade Agency (ITA), Italian Exhibition Group presentó la próxima edición de SIGEP WORLD, The World Expo for Foodservice Excellence, programada para tener lugar en el Centro de Exposiciones de Rímini en Italia del 18 al 22 de enero de 2025. El evento contó con la presencia de instituciones y actores del mercado alemán con la participación de Gerald Schenk, Presidente de la Asociación Alemana de Pasteleros y Vicepresidente de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC), Giorgio Ballabeni, cofundador de Ballabeni Icecream, y Markus Elberg, ex consejero delegado de Jannys Eis Franchise GmbH, por nombrar solo algunos.

La presentación se centró en las oportunidades que ofrece SIGEP WORLD, un punto de referencia para los profesionales del foodservice internacional.

"Los ponentes compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre cómo el foodservice en Alemania se está adaptando a los cambios globales", explicó Marco Carniello, Chief Business Officer de IEG. "Y se confirmó que, para todo el universo de la comida fuera del hogar, SIGEP WORLD es fundamental para mantenerse al día sobre los desarrollos del mercado, anticiparse a las tendencias y establecer relaciones con actores clave de calibre internacional".

"En enero añadiremos a los sectores tradicionales de helado, café, pastelería y panadería el segmento Pizza, un segmento complementario. Una clave para reforzar el posicionamiento de SIGEP WORLD en el sector de la restauración, especialmente para los profesionales de fuera de Europa, donde el consumo está creciendo rápidamente", afirmó Flavia Morelli, Group Exhibition Manager del grupo de la división de Alimentos y Bebidas de IEG,.

En Berlín, Jochen Pinsker, vicepresidente senior, Industry Advisor Foodservice Europe en Circana, describió la situación del sector de la restauración en Europa. A pesar de la disminución de las visitas al punto de venta, según los datos de septiembre, el gasto en el sector aumentó un 8% en comparación con 2019, con un crecimiento medio anual del consumo del 3,5% para los próximos dos años. Las tasas de crecimiento más altas se refieren a la pastelería, el helado y el café, las principales categorías de productos de la oferta expositiva de SIGEP WORLD.

