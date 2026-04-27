فئة البناء والأثاث تسلط الضوء على التصميم المستدام والتصميم المتمحور حول الإنسان في الدورة 139 من معرض الاستيراد والتصدير الصيني (معرض كانتون)

قوانغتشو، الصين، 27 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- شهدت المرحلة الثانية من الدورة 139 من معرض الاستيراد والتصدير الصيني (معرض كانتون) تركيز فئة البناء والأثاث على البنية التحتية الخضراء والتصميم المتمحور حول الإنسان.

يتمثل أحد أبرز معالم قسم مواد البناء والديكور في طرح تكسية كهروضوئية بملمس رخامي. تجمع مادة الأسطح المبتكرة هذه بين الجماليات الراقية والطاقة المتجددة. خلافًا للألواح الشمسية التقليدية التي تعتمد على الزجاج، تستخدم هذه التكسية غير المعتمة بُنى مجهرية دقيقة لتوجيه الضوء إلى خلايا كهروضوئية داخلية.

Image1

توفر هذه التقنية كفاءة أعلى بنسبة 60% من الأنظمة الشمسية الشفافة التقليدية، مع خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 50%. وبفضل قدرتها على محاكاة ملامس ثلاثية الأبعاد شبيهة بالحجر أو الخشب أو الطوب، تتيح هذه التكسية للمهندسين المعماريين دمج توليد الطاقة في مجموعة واسعة من الطرز المعمارية من دون المظهر الصناعي الذي تتسم به الألواح الشمسية التقليدية.

وأصبحت البيئات الداخلية أكثر ذكاءً وأمانًا. يعرض المصنعون أسطحًا مضادة للبكتيريا عالية الكفاءة، تعتمد التحفيز الضوئي بالضوء المرئي لتوفير حماية على مدار 24 ساعة ضد العفن والبكتيريا. باتت هذه الأوراق والألواح الديكورية المتقدمة تمثل المعيار الجديد للديكور الداخلي الراقي، مع إعطاء الأولوية للنظافة الصحية طويلة الأمد في المساحات السكنية والتجارية.

يركز قطاع الأدوات الصحية بصورة متزايدة على شيخوخة السكان عالميًا وعلى محدودي الحركة. ومن الابتكارات اللافتة كرسي استحمام كهربائي للرفع والدوران. صُمم هذا الابتكار ليتوافق مع تصميم حمام قائم على الفصل بين الجاف والرطب، إذ يتيح للمستخدمين الجلوس في منطقة جافة، ليجري تدويرهم ورفعهم بأمان إلى منطقة الاستحمام عبر جهاز تحكم عن بُعد. يوفر هذا النظام المقاوم للماء منخفض الجهد كرامة واستقلالية لكبار السن، ويخفف في الوقت ذاته العبء البدني عن مقدمي الرعاية.

وقد شهدت النظافة وسهولة الصيانة بدورها نقلة نوعية مع المراحيض المعلقة على الحائط. ومن خلال نقل نقطة اتصال الغطاء إلى جدار الخزان واعتماد هيكل تعشيق بالنقر واللسان، يقضي هذا التصميم على المناطق التي يصعب تنظيفها، حيث تتراكم البكتيريا عادةً. وتدمج العديد من هذه الوحدات قضبان دعم مريحة هندسيًا في إطارها مباشرة، لتجمع بذلك بين السلامة والطابع الجمالي البسيط.

وفي قطاع الرياضة والترفيه، يتجلى التحول نحو الاستدامة في العشب الصناعي بدون حشو. يلغي هذا الجيل الجديد من عشب ملاعب كرة القدم الحاجة إلى الحبيبات المطاطية أو الرمل، ويوفر ملمسًا طبيعيًا وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات، مع خفض كبير في تكاليف الصيانة والتلوث بالمواد البلاستيكية الدقيقة.

تُظهر كل هذه الابتكارات كيف تمضي فئة البناء والأثاث نحو مواد أكثر استدامة، ووظائف أكثر ذكاءً، وتصميمات أكثر تمحورًا حول الإنسان، بما يرسخ معايير جديدة لمستقبل مساحات المعيشة.

للتسجيل المسبق، يرجى النقر على: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2965701/Image1.jpg