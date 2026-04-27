La catégorie Bâtiment et mobilier met en avant la conception durable et centrée sur l'homme lors de la 139e foire de Canton

GUANGZHOU, Chine, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- La phase 2 de la 139e Foire de Canton a vu la catégorie Bâtiment et mobilier mettre l'accent sur l'infrastructure verte et la conception centrée sur l'homme.

Image1

L'introduction de revêtements photovoltaïques à texture marbre est un point fort de la section des matériaux de construction et de décoration. Ce matériau de revêtement innovant comble le fossé entre l'esthétique haut de gamme et l'énergie renouvelable. Contrairement aux panneaux solaires traditionnels qui reposent sur du verre, ce revêtement non opaque utilise des structures microscopiques précises pour guider la lumière vers les cellules photovoltaïques internes.

Cette technologie offre un rendement supérieur de 60 % à celui des systèmes solaires transparents traditionnels, tout en réduisant les émissions de carbone de plus de 50 %. Sa capacité à reproduire des textures 3D de type pierre, bois ou brique permet aux architectes d'intégrer la production d'énergie dans un large éventail de styles de bâtiments sans l'aspect industriel des panneaux solaires traditionnels.

Les environnements intérieurs deviennent également plus intelligents et plus sûrs. Les fabricants présentent des revêtements antibactériens à haute efficacité, utilisant la catalyse de la lumière visible pour assurer une protection 24 heures sur 24 contre les moisissures et les bactéries. Ces papiers et panneaux décoratifs avancés deviennent la nouvelle norme pour la décoration intérieure haut de gamme, donnant la priorité à l'hygiène à long terme dans les espaces résidentiels et commerciaux.

Le secteur des équipements sanitaires s'intéresse de plus en plus au vieillissement de la population mondiale et aux personnes à mobilité réduite. L'innovation la plus marquante est la chaise de douche électrique à levage et rotation. Conçue pour les salles de bains avec séparation des zones sèche et humide, elle permet aux utilisateurs de s'asseoir dans une zone sèche et d'être tournés et soulevés en toute sécurité dans la douche à l'aide d'une télécommande. Ce système étanche et à basse tension apporte dignité et indépendance aux personnes âgées tout en réduisant la charge physique pour les soignants.

L'hygiène et la facilité d'entretien ont également connu une avancée grâce aux toilettes murales. En déplaçant la connexion du couvercle sur la paroi du réservoir et en adoptant une structure à tenon et mortaise, la conception élimine les zones difficiles à nettoyer où les bactéries s'accumulent généralement. Nombre de ces unités intègrent également des barres d'appui ergonomiques directement dans le cadre, alliant la sécurité à une esthétique minimaliste.

Dans l'industrie des sports et des loisirs, l'évolution vers la durabilité s'observe dans le gazon synthétique sans remplissage. Ce gazon de football de nouvelle génération élimine le besoin de granulés de caoutchouc ou de sable, offrant un toucher naturel et une absorption supérieure des chocs tout en réduisant de manière significative les coûts d'entretien et la pollution par les microplastiques.

Toutes ces innovations illustrent comment le secteur Bâtiment et mobilier évolue vers des matériaux plus écologiques, des fonctionnalités plus intelligentes et une conception davantage centrée sur l'homme, établissant ainsi de nouvelles références pour l'avenir des espaces de vie.

Pour vous préinscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965701/Image1.jpg